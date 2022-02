Por la pandemia, la UAS perdió el 5% de su matrícula; sin presencialidad hubiera sido el 20%, dice Rector

Los efectos del arribo de la pandemia provocaron un 5 por ciento de abandono escolar y si se hubiera continuado sin la presencialidad se pudiera haber llegado a un 20 por ciento, informó el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.

El Rector detalló que si se continuaba así, estaban condenando al abandono de la educación a muchos sinaloenses, y señaló que este porcentaje corresponde a un universo de 170 mil, lo que significa 8 mil 500 alumnos dejaron los estudios.

“Con lo de la pandemia ser perdió un 5 por ciento de la matrícula, pero sí no nos hubiéramos aplicado en agosto del año pasado hubiéramos perdido hasta un 20 por ciento de la matrícula”, dijo.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa cuando decidió regresar de manera presencial se preparó ya no podemos seguir de manera virtual o híbrida, ¿por qué? Porque hay mucha desigualdad en la población”.

En cuanto al rezago educativo dijo que este alcanza un 20 por ciento, pero en comunidades pequeñas llega hasta el 40 por ciento.

“Hay gente que no tiene Internet, hay gente que no tiene computadoras y no puede conectarse porque no tiene equipo, lo que ha provocado un rezago escolar”, señaló.

“Implementamos un plan integral en el nivel medio, medio superior en el mes de agosto y logramos recuperar la mayor parte del rezago que teníamos y quien estaba desertando”.

El rezago dijo, se presenta en el nivel medio superior, ya que es donde se tienen preparatorias en comunidades marginadas, en las que el Internet o no hay o es de muy mala calidad, además de un nivel de marginación alto, hay mucha pobreza y hay gente que no tiene equipo.

“Nosotros no estamos jugando a las comiditas, estamos trabajando de manera muy profesional, tenemos un comité de salud que evalúa los parámetros de la pandemia, estamos viendo que hay descenso, que hay un agotamiento de momento, porque así se debe de manejar, porque es un término epidemiólogico. Nosotros no estamos híbridos, estamos presencial, eso es un acuerdo que se tiene en el colegio de directores, es un acuerdo que hemos tomado de que esto es presencial”, dijo.