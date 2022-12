Por los 16 días de activismo, exponen datos sobre violencia económica

CULIACÁN. _ En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas, en el Ayuntamiento de Culiacán se llevó a cabo un conversatorio donde funcionarias y especialistas expusieron datos sobre la violencia económica y patrimonial que se ejerce contra las mujeres.

El conversatorio de nombre “Violencia económica y empoderamiento económico para romper el ciclo de la violencia” reunió a la académica Jessica Yanet Soto Beltrán, a la maestra Niria Dahali Espinoza y Ana María Vega García, quienes fueron las ponentes y abordaron el tema desde la academia, la creación de políticas públicas y el empoderamiento femenino a través del emprendimiento.

La titular de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega, quien fue la moderadora del evento comentó que este tipo de violencia suele pasar desapercibida, pues sus efectos no son físicos.

“Es un tipo de violencia que suele pasar desapercibida debido a que su impacto no es físico ni es tan evidente pero que sin embargo genera una serie de consecuencias que afectan no solo a la integridad de la mujer sino que también es una de las razones por las cuales el desarrollo económico de una comunidad no alcanza su plenitud”, expresó.

La funcionaria detalló que el 26 por ciento de las mujeres mayores de 16 años en algún momento han sufrido este tipo de violencia, en su mayoría dentro de los hogares por algún familiar.

“Se estima que en Sinaloa el 26 por ciento de las mujeres mayores de 16 años han padecido en algún momento de su vida de violencia económica o patrimonial”, señaló.

“De acuerdo con cifras del Inegi tristemente el 99 por ciento de la violencia económica hacia las mujeres se ejerce dentro del ámbito familiar, éste afecta directamente su acceso a actividades de desarrollo, bienes y servicios y puede indicar la presencia de otros tipos de violencia como la física y psicológica”.

El conversatorio concluyó con un compromiso, mismo que desde la pronunciación de la secretaría de Desarrollo Económico, reafirma la postura de la administración actual por continuar apoyando a las mujeres del municipio.