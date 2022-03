Por manifestación con piñata en forma de ratón, directora de Turismo de Culiacán interpondrá denuncia por violencia de género

La Directora de Turismo Municipal de Culiacán, Alma Patricia Elenes Bernal, acudirá a instancias administrativas para levantar una denuncia por violencia de género contra la asociación civil Pueblo Unido por Culiacán.

El pasado 14 de marzo el grupo acudió ante el Congreso del Estado para entregar 10 mil firmas de ciudadanos que solicitaban juicio político contra el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Durante la entrega, los miembros del grupo se manifestaron a las afueras del recinto del Legislativo y usaron piñatas que representaban a los miembros del gabinete de Estrada Ferreiro, entre ellos Bernal Elenes.

“Voy a actuar y lo voy a hacer de manera directa, en lo personal lo digo, ya están trabajando mis abogados”, dijo Elenes Bernal.

“Las palabras tienen fuerza y tienen consecuencia. Yo creo que es muy importante el que estas personas te conozcan y sepan el trabajo que venimos manejando (...) he venido trabajando de manera honesta, con valores y principios. No es justo que un tipo se ponga a hablar... que esta persona se atenga a las consecuencias. Está la Secretaría de la Mujer donde he tenido acercamiento y voy a proceder”