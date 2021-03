$!Prácticas corruptas afectan el presupuesto público y la justicia, advierten expertos

“En los temas de acceso a la justicia no es una novedad encontrar que estas instituciones, por ejemplo las Fiscalías o las Policías, de pronto están plagadas de personas que son familiares, y esto nos atrae una situación de que no sabemos que quienes están peleando por la justicia están en sus cargos por sus capacidades, más que porque son parientes del titular”, agregó Ríos.

“Nos afecta mermando los ejercicios democráticos y esto al final provoca que estemos votando por personas que no van a defender nuestros intereses antes que los suyos. Al final, ¿cómo podemos creer que vamos a elegir a funcionarios que van a respetar toda la serie de derechos?”.

Por otra parte, los impactos en la vida cotidiana de los ciudadanos provocados por la corrupción muchas veces son irreparables, advirtió Jorge Luis Sierra, director del Border Hub y presidente del Border Center for Journalists and Bloggers.

“Hay una partida que estaba destinada a poner drenaje en el sur de Ensenada, en aras de mantener más fondos en la nómina, porque estaban varios parientes del que entonces era el Presidente Municipal de Ensenada, eso quiere decir que la gente que tenía que tener un drenaje no lo tuvo porque las partidas se fueron al beneficio personal”, expuso.

“Hay muchos ejemplos que forman parte de la vida cotidiana, obviamente nos vamos a otros estados y uno puede ver esos impactos. A pesar de no estar claro qué porcentaje del producto interno bruto de México se desvía a través de la corrupción, sí ha habido estimaciones que van desde el 4 por ciento, hasta el 9 por ciento, que son estimaciones del Banco Mundial”.

La coordinadora de periodismo en Poder, Claudia Ocaranza, expuso que debido a la estructura de las leyes contra la corrupción, muchas prácticas irregulares no son clasificadas como un delito, y por ende no existen sanciones.

“Al final del día lo que importa del conflicto de intereses es que muchas veces no está regulado y por lo tanto es difícil mantener cierto estándar en la aplicación de la Ley. Ese conflicto de intereses y esa merma en la democracia acaba golpeando las inversiones. Puede ser un indicador la corrupción, pero también la desconfianza que genera la falta de aplicación de la Ley”.

“Toda la corrupción comprendida en este caso entre el conflicto de interés particular y el conflicto de interés general sí tiene un efecto que daña, por supuesto, a la participación democrática. La gente se desencanta, casi la mitad de la gente está dispuesta a que nos gobierne un líder autoritario, la democracia está en una franca crisis desde hace 10 años, no solo en México, sino en toda Latinoamérica”, destacó.

“Es importante entender que la Ley en el tema de corrupción es algo bastante cerrado o bastante definido con conceptos muy acotados y esto también impide que podamos medir o acusar de corrupción cosas que bajo la Ley no son corrupción, pero esto no significa que no sean malas prácticas”, mencionó.

“En México tampoco se mide en compras públicas cuánto se está yendo en corrupción, cuánto se está yendo en fraude, y en irregularidades. Es mucho más difícil ver casos en los que compitan en una licitación pública dos empresas que son de los mismos dueños, porque eso ya es súper claro que es corrupción y está marcado en la Ley, se ha sofisticado la forma de hacer corrupción”.

Ante la sofisticación de prácticas corruptas para evadir sanciones legales, el periodismo en el País solo puede detectarlas como acciones poco éticas.

“Nos encontramos con otro tipo de prácticas que no están tipificadas como corrupción todavía, y entonces no podemos nosotros desde el periodismo acusarlas de corrupción, pero sí podemos decir que son malas prácticas”, puntualizó Ocaranza.