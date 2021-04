Valenzuela destacó que dichas propuestas han surgido como parte de las peticiones que la gente, durante su gira de campaña por las 64 colonias de su distrito, así como a las cuatro sindicaturas que también lo conforman.

“En esta primera vuelta hemos caminado y escuchado a la gente, por eso, vamos a presentarles las 10 propuestas que hemos desarrollado, para que la gente sepa en lo que vamos a trabajar como Movimiento Ciudadano”, señaló Valenzuela.

Las propuestas del candidato son las siguientes:

-Crear viviendas dignas para madres solteras.

-Automóvil eléctrico para jóvenes con excelencia académica.

-Viaje educativo a la NASA, para los jóvenes con intereses relacionados con la ciencia y la tecnología (dirigida a todos esos niños y jóvenes que estudian mecatrónica, robótica, físico-matemáticos, entre otros.

-Apoyo económico para niños con cáncer.

-Creación de la primera casa de conciencia y cultura de animales en compañía

-Crear la Fundación Casa Amor, para recibir a adultos mayores en situación de calle y abandono.

-La creación de centro de atención de necesidades especiales y canalización laboral digno.

-Creación de la tienda de gestión de Ivanjov Valenzuela, con la cual se buscará ayudar a las personas que requieren de alguna gestión.

-Creación de Centro Único de las Adicciones en Culiacán, donde se brindará apoyo a quienes sufren no solo adicción a las drogas, o alcoholismo, sino también depresión, ludopatía, celotipia, entre otros.

-La creación de la farmacia comunitaria de medicamentos gratuitos, para las comunidades de escasos recursos.

Valenzuela Pérez destacó que para lograr dichas propuestas se buscarán crear convenios no solo con el Gobierno del estado, sino con empresas, y con quienes se quieran sumar.

“Esto ya lo hemos hecho, no es algo improvisado, o que me he sacado de la manga, siempre he sido asertivo, ya lo hemos hecho, pueden comprobarlo revisando mis redes sociales, por lo que de las 10 propuestas que traemos aquí, ya las hicimos como asociación civil, ahora lo vamos a hacer desde la curul en beneficio de la gente”, destacó Valenzuela Pérez.