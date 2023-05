CULIACÁN._ Con el propósito de generar un espacio que visibilice a las mujeres sinaloenses que han destacado en diferentes ámbitos y han tenido aportaciones en la cultura, ciencias u otras áreas, la Secretaría de las Mujeres, convocó a ciudadanas y ciudadanos del ámbito público y privado para conformar el Grupo Promotor del Museo de las Mujeres Sinaloenses para impulsar y proponer acciones que engrandezcan este primer museo, esperando la incorporación de más personas.

María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres, explicó que es un proyecto que ya está avanzado, pero se requiere del empuje de todas y todos.

“Estamos trabajando y generando mucha estructura para atender a mujeres violentadas, pero tenemos también que generar estructura para impulsar que se reconozca a las mujeres, el que se visibilicen sus historias. El espacio ya está, que a veces es lo más complicado, traemos material, tenemos material que hemos ido recolectando, es decir tenemos insumos, pero en la medida que nos sumemos más, vamos a enriquecer”, explicó la Secretaría.

Fue Juana Cruz Fernández, Directora de la Unidad de Investigación y Políticas Públicas de Semujeres, quien dio un informe detallado con numeraría de los museos en México existentes, explicó que en datos del INEGI 2019, México cuenta con 1,117 museos y Sinaloa con 29.

“Necesitamos también un museo que cuente la historia de todas las mujeres. Necesitamos un museo donde las mujeres sean el eje rector, un espacio donde se investigue, coleccione, conserve, interprete y exhiban los aportes de las mujeres en la creación del patrimonio material e inmaterial de la sociedad. Los aportes de las mujeres en la construcción de nuestras sociedades no han sido suficientemente visibilizados, hay mucho que la mujer ha producido y la sociedad lo desconoce”, detalló Cruz Fernández.

Por su parte la Subsecretaria de Igualdad Sustantiva y Perspectiva de Género expresó que este será un espacio de orgullo para el estado.

“Debe ser un proyecto que sea de todas y que se aporte desde la iniciativa privada. Se vea que la construcción de un Estado de igualdad no solamente es a través de penas, en los códigos, leyes o de programas que lleven apoyo a las mujeres, sino de cosas que sensibilicen y visibilicen el alma, el espíritu, la creación, obras de arte. La verdad que es una generación que creo que ahí será un punto importante de difusión, exposición y antecedente de mujeres para ser gloria y orgullo de Sinaloa”, expuso la Subsecretaria.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny Del Rincón dijo estará apoyando este proyecto.

“Decirle aquí a la mesa que me parece un punto histórico de lo que pudiera llegar a ser este proyecto y el hecho que estemos aquí sentados el día de hoy en lo que pudiera ser el punto de arranque de ese grupo promotor del museo, pues me parece importante, valioso, relevante y me da mucho gusto compartirlo con ustedes y con usted Doctora y muy a la orden con este proyecto”, externó Ricardo Jenny Del Rincón.