Esta semana se aprobó tanto en lo general como en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, el último de la presente administración, sin que se haya aprobado ninguna de las reservas propuestas en la Cámara de Diputados, en particular ningún cambio en beneficio del campo.

El presupuesto total es mayor a los 9 billones de pesos, un 9.2 por ciento mayor que el aprobado para el 2023, por lo que se tiene un incremento en 766 mil millones de pesos. Las dependencias más beneficiadas fueron la Defensa Nacional con 147 mil millones adicionales (132 por ciento de incremento contra el 2023), Bienestar 128,300 millones (31.2 por ciento adicionales), así como Energía 118,334 millones (240 por ciento con respecto al presente año).

Con respecto al Programa Especial Concurrente (PEC), mismo que es el enfocado al campo, el presupuesto aprobado será de 448 mil millones de pesos un 11 por ciento mayor al del 2023, lo que implica 44 mil millones de pesos más. Este PEC incluye todo el gasto dirigido a la educación, salud, el gasto social y los recursos para incrementar la productividad del campo, entre otros. La mayor parte de este incremento va los programas sociales al campo (33 mil millones adicionales o un 25 por ciento más que este año) para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y al gasto en educación con 11,591 millones de pesos adicionales (19.2 por ciento adicional al 2023) enfocado en las becas Bienestar Benito Juárez (PROSPERA).

Dentro del PEC, la SADER obtuvo un presupuesto 74.1 mil millones de pesos, de acuerdo con lo que se había propuesto en el proyecto de presupuestos, mismo que es un 5.1 por ciento mayor que el aprobado para este año, por lo que prácticamente solo aumento para mantener el presupuesto constante con respecto a la inflación esperada al final del año, que de acuerdo con los estimados de la Secretaría de Hacienda a mediados del año serían de 4.8 por ciento.

Los mayores incrementos en el PEC son para el gasto social (33 mil millones adicionales con un 25 por ciento más que este año), en segundo lugar, el gasto en educación incrementando 11,591 millones (19 por ciento adicionales a este año), pero el resto de las actividades tuvieron incrementos conforme a la inflación o menores. Particularmente, el gasto administrativo de la SADER se propone un aumento del 6 por ciento (432.8 mdp) para el 2024, en donde se incluye el pago de sueldos de los funcionarios y el gasto corriente de las dependencias, solo superado en porcentaje por el gasto en Educación e Investigación (430 mdp, con un incremento del 6.2 por ciento), pero el resto de los rubros solo se incrementaron de acuerdo con el factor inflacionario, para mantener el presupuesto con la misma capacidad adquisitiva que el del presente año.

Dentro de los programas de la SADER, los que más incremento tuvieron en recursos fueron Fertilizantes (805 mdp), Producción para el Bienestar (748 mdp), Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (577 mdp), pero no hay ningún programa emergente para la comercialización o la sequía, sigue con la misma estructura que lo presentado este año. Tampoco hubo recursos fiscales nuevamente para las diferentes instancias de la Banca de Desarrollo en materia de Financiamiento y Aseguramiento para el sector rural, como son: FIRA, FOCIR y AGROASEMEX. Este ultimo muy delicado dado los riesgos de sequía y de falta de agua, que pueden incrementar las primas para los productores, que, sin los apoyos gubernamentales, pueden quedarse sin seguro y sin crédito de avío.

Por lo que se ve el presupuesto enfocado al campo creció en los rubros de apoyo social y de becas o apoyos directos a la población. Sin embargo, no se priorizó la comercialización, los seguros, la tecnificación del riego, la conservación y recuperación del agua, o para incrementar la producción de alimentos. La productividad y competitividad del campo no fue prioridad en este último presupuesto, por lo que no habrá recursos etiquetados que puedan ser usados para atender las potenciales problemáticas que se podrían enfrentar en el próximo año, dada una menor producción, debido a la menor disponibilidad de agua, en un ambiente de alta volatilidad internacional, que pueden impactar en los precios de los granos y en los costos de los insumos para su producción.

Por lo que solo nos queda esperar al presupuesto del 2025, mismo que será aprobado por un nuevo gobierno, con la esperanza de que sea más receptivo a las justas peticiones de los productores del campo. Esperando que tenga un equipo capaz, que permita tomar decisiones pertinentes en la administración de riesgos y en las políticas integrales del campo. Que tomen en cuenta la evidencia científica y las mejores prácticas internacionales, y que tengan la voluntad política de incrementar los recursos destinados a ese fin.