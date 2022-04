PRI advierte irregularidades en consulta de Revocación de Mandato

La dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, la Diputada Cinthia Valenzuela Langarica, aseguró que habrá irregularidades durante la consulta de Revocación de Mandato, por lo que la ciudadanía deberá estar al tanto de estos hechos.

“Invitamos a la ciudadanía en general, no solamente a las y los priistas, a la ciudadanía en general a que estén pendientes de cada uno de los acontecimientos irregulares que estamos completamente convencidos que van a suceder”, declaró.

De acuerdo con la dirigente estatal, el partido no le puede instruir a los militantes el ir o no a votar, sin embargo, sí se les ha pedido a reflexionar sobre los nulos resultados de la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No podemos instruirles el que vayan o no a votar, lo que hemos venido haciendo es un ejercicio de reflexión que veamos si vale la pena, sobre todo, que seamos consientes de los nulos resultados que ha entregado el Gobierno Federal”, dijo

La legisladora priista insistió en que no vale la pena apostar por esta consulta, ya que López Obrador no dejará la Presidencia aunque la ciudadanía vote a favor de revocar su mandato.

Aunado a esto, consideró que la consulta es un ejercicio que la ciudadanía no pidió, por lo tanto, solo representa un gasto innecesario para el País.

“Es una promesa de campaña de la Cuatro T, un circo más, una consulta más que es un gasto innecesario para el País ¿ustedes creen que si Andrés Manuel no sale favorecido con esta consulta va a dejar la Presidencia? no va a suceder, no vale la pena apostarle a esto”, puntualizó.

Valenzuela Langarica exhortó a que no se destinen recursos federales, estatales ni municipales para promover el voto este domingo.