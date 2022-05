PRI propone que señalados de violencia contra las mujeres no participen por cargos públicos

Que las personas que tengan denuncias por violencia de género no puedan participar en cargos públicos es lo que propone el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Sinaloa.

La Diputada local Gloria Imelda Félix Niebla presentó la iniciativa en la que propone que ninguna persona que tenga antecedente de violencia, pueda ocupar un espacio de representación popular en Sinaloa.

La iniciativa de ley propone que los aspirantes a un cargo público no deben aparecer en el registro de deudores alimentarios, que no hayan sido condenados por el delito de violencia política contra las mujeres y no hayan sido condenados en contra de la libertad sexual y normal del desarrollo.

Esta iniciativa representa un paso adelante en la lucha para erradicar por completo la violencia contra las mujeres en el estado.

Félix Niebla comentó que esta propuesta viene a complementar los trabajos legislativos y acciones que se hacen en favor de las mujeres.

“No podrán ser electas para este cargo las personas que habiendo obtenido su registro como candidatas a algún cargo de elección popular hayan sido sancionadas por las autoridades electorales en el Estado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género” expresó la diputada.

El grupo parlamentario del PRI ha presentado 15 iniciativas y reformas de ley las que buscan resguardar la integridad, defender los derechos y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.