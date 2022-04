Priistas deberán trabajar duro después de perder a uno de los principales activos: Madrid Pérez

Después de haber sido el principal activo político, Quirino fue expulsado del PRI por haber aceptado ser Embajador de México en España, a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ahora las y los priistas deberán trabajar fuerte después de haber perdido uno de los principales activos, señaló Ricardo Madrid Pérez.

“Nosotros en el PRI tendremos que trabajar muy fuerte, porque efectivamente perdemos un gran activo en el priismo sinaloense, pero bueno, tenemos que trabajar todos los días por seguir recuperando, por seguir encabezando las causas de los priistas y de las priistas que ahora daremos nuestro mejor esfuerzo para que esto sea así”, dijo el coordinador del PRI en el Congreso.

El legislador indicó que los sinaloenses y que México salen ganando, argumentando que el ex Gobernador, a título personal en su vida pública ha dado buenos resultados y dijo no tener duda de que Ordaz Coppel hará una buena gestión como Embajador y que a Sinaloa le va bien porque gana a un sinaloense como representante del país.

“El ex Gobernador tomó la decisión de aceptar esa invitación para representar al país ante España y yo he insistido, lo he venido repitiendo, que a título de personal pensamos que la representación de un país no debería de estar en la tesitura de decisiones políticas, pero soy respetuoso de los estatutos del partido, soy respetuoso de las decisiones de la Comisión de Justicia Partidaria”, abundó.

Madrid Pérez enfatizó que pese a tener opiniones diferentes a las del partido, las y los priistas de Sinaloa siempre priorizarán el respeto a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional y se acatarán las decisiones que se tomen.

“Yo creo que el reconocimiento social que tuvo en ex Gobernador en su momento, tanto como candidato, como Gobernador, ahí está fue medido por la ciudadanía, fue medido como uno de los mejores gobernadores a nivel nacional, no porque lo dijera uno o dos diferentes casas encuestadoras o mediciones que había, puesto que esa representación social la lleva con él”, insistió.

El Comité Ejecutivo Nacional, dijo, deberá analizar los casos similares al de Ordaz Coppel, pues se ha expuesto por el propio Presidente que son candidatos y candidatas al Servicio Exterior otro grupo de priistas, Madrid Pérez consideró que no debería de haber diferencias con el trato que se dio al sinaloense, pero reiteró que tendrán respeto a las decisiones del partido.