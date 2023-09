CULIACÁN._ Ex priistas, priistas y diputados locales de otros partidos asistieron este sábado al evento de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Culiacán.

Los políticos ex militantes del PRI que acudieron fueron Jesús Valdés Palazuelos, ex Alcalde de Culiacán y ex dirigente estatal del partido; Faustino Hernández, ex candidato a Alcalde de Culiacán y ex Diputado; Feliciano Valle Sandoval, Diputado local; así como Deysi Judith Ayala Valenzuela, Diputada local.

También asistieron el Diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien enfrenta un proceso de expulsión del PRI; y Antonio Castañeda Verduzco, ex Alcalde de Culiacán.

Además, la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui; y el ex militante del PAN, el Diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales.

En el lugar también se encuentran Cinthia Valenzuela Langarica, Diputada local y ex dirigente del PRI en Sinaloa; Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada local; Fernando Pucheta, ex Alcalde de Mazatlán; Concepción Zazueta Castro, Diputada local; y Martín Heredia.

Este sábado, Claudia Sheinbaum acudió a Culiacán a tomar protesta a los Comités de la Cuarta Transformación.

En el evento estuvo presente la Diputada local del Partido del Trabajo, Guadalupe Cázarez Gallegos, que es representante de un partido aliado a Morena.