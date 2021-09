El personal de los penales carece de capacitaciones para actuar al interior de los centros en caso de haya hechos violentos, dijo el legislador Mario Rafael González Sánchez, en relación al hecho del sábado en la noche en el que tres personas fueron asesinadas, una más herida y se tiene un reo y un arma en investigación, en el penal de Aguaruto.

“Dentro del penal de Aguaruto hemos tenido ya muchos problemas, no es la primera vez en esta administración, tristemente no tienen muchos los mandos que están ahí, hablo de la subsecretaría, en sí de todo, no tienen la capacidad para poder tener una mejor reacción ante estos eventos”, indicó el Diputado.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Sinaloa también señaló que las condiciones en que trabajan los elementos de seguridad, sumado a sueldos bajos, influye en que haya un déficit de elementos, mientras que los que hay pueden ser fácilmente corruptibles por las necesidades que tienen.

“Qué esperanza le puedes dar un policía si no le estás dando las garantías ni siquiera de su propia vida, de seguridad, de que va a estar seguro de que el día de mañana sus hijos van a tener una comida”, agregó, que si bien, desde el Congreso se reformó la Ley de Seguridad Pública para garantizar apoyo a las familias de policías, se han puesto trabajas e incluso a policías en vida se busca quitarles el 20 por ciento de sus primas de antigüedad.

“¿Cómo no va a haber un problema? si no tenemos ni las capacitaciones para el personal de los penales, no tenemos absolutamente nada, realmente ellos maquillan resultados, tenemos que tener una cuarta transformación”, enfatizó el legislador.

Respecto a los comentarios sobre la posible permanencia de Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, González Sánchez dijo que el propio Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, ha declarado que no hay un gabinete seguro y que el total de los nombres se darán a conocer el 30 de septiembres.

Mientras que de las cámaras del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando, es decir, C4, tiene la facultad de pedir que las autoridades hagan su trabajo y den seguimiento a quienes balean cámaras.

“Necesitamos forzosamente hacer que la autoridad le dé cumplimiento y seguimiento a todos los daños de las cámaras y atentados contra las cámaras de seguridad pública, tienen que ser siempre manejados de una manera más inteligente, no como se ha manejado hasta el día de hoy”, subrayó.

El 16 de marzo del 2017 se fugaron 5 internos en Aguaruto, 22 de julio del 2018 dos reos burlaron la seguridad y salieron del centro penitenciario, mientras que el 17 de octubre del 2019 se fugaron 51 personas privadas de libertad, aprovechando que la ciudad fue tomada por el crimen organizado, estos son algunos de los casos de esta administración.

“Hemos tenido una mala estrategia y ya no les importa, ya se van, ya salen de Seguridad Pública y probablemente sea necesario un cambio de timón, tanto en mandos como de estrategia”, dijo el Diputado González Sánchez.