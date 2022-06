Procesos contra Estrada Ferreiro siguen en el Congreso, aunque ahora sea Alcalde con licencia, dice Diputado

La licencia temporal de separación del cargo del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no afecta a los procesos de desafuero o de juicio político que se llevan en el Congreso de Sinaloa, por lo que estos continuarán, así lo anunció el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

“La licencia que solicita Estrada Ferreiro es un ardid leguleyo fallido, él sigue siendo Presidente con licencia y por ende, tiene fuero constitucional, de tal forma que esto no detiene los procesos que se siguen en el Congreso, los procesos continúan, de tal manera que esto no impacta en nada la dinámica”, declaró.

Castro Meléndrez consideró que Estrada Ferreiro es un Abogado que no sabe de leyes y que si alguien piensa que eso es una medida para desviar los procesos, no es así, asegurando que desde el Congreso del Estado están actuando con la Constitución en la mano, por lo que reiteró que el análisis de los procesos que se siguen, pueden concluir en que no proceden o bien en que sí lo hacen.

“No estamos anticipando nada, no estamos prejuzgando a nadie, el proceso sigue, si se cree o se piensa que la medida de licencia va a frenar los procesos en el Congreso, no, tenemos una responsabilidad que nos mandata la Constitución y estamos procediendo con ella en la mano”, manifestó el líder de Morena en la 64 Legislatura.

Será en la reunión de este lunes por la tarde que la Junta de Coordinación Política revisará cuándo será la sesión para dar a conocer la solicitud de desafuero, en el marco que empezó a correr el pasado viernes en la tarde y con hasta 5 días hábiles para darle a conocer la decisión al Pleno del Congreso.

Por el momento, anunció, no hay nada definido en la materia, sino que en la reunión de la Jucopo con la presidencia de la Mesa Directiva que definan cuándo se informe al resto de diputados y diputadas, si bien, la reunión de este lunes es cerrada como todas las de esa naturaleza de líderes de partidos, será público lo que decidan.

Mientras que sobre la posibilidad de que grupos a favor y en contra del Alcalde con licencia de Culiacán se manifiesten en el Congreso previo o durante las sesiones, Castro Meléndrez dijo que es aparte y es uno de los derechos de las personas, por lo que en el marco de respeto, se resguardará su libertad de manifestarse, en caso de que asistan.

El legislador reiteró el proceso:

El Congreso recibe la solicitud de declaratoria de procedencia o desafuero, después de ello en hasta 5 días hábiles se debe anunciar al Pleno, una vez que esto sucede, se turna el expediente a la Comisión Instructora, que se pone a revisar para ver si se reúnen los requisitos y en apego a la ley emitir un dictamen y decir si procede o no el desafuero.

“En la eventualidad de que decida que sí procede, viene una segunda sesión del Pleno, donde se da a conocer el dictamen, esa sesión en que se presente el dictamen va a garantizar que tanto quien denuncie como el denunciado harán uso de la tribuna, tendrán derecho incluso a réplicas y contra réplicas, agotados estos se retiran denunciante y denunciado y se quedan los diputados a deliberar”, explicó.