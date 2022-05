Productores de camarón reclaman falta de apoyo del Gobierno del Estado

El presidente del Sistema Producto Camarón de Cultivo del Estado de Sinaloa, Raúl Leyva Retes, reclamó la falta de apoyo del Gobierno estatal hacia la actividad, pues han sostenido numerosas reuniones en las que se plantean diversas necesidades, sin embargo, nada se concreta.

De acuerdo con el líder acuícola, se les ha prometido colocar observadores en las fronteras sur y norte para detectar el ingreso de camarón procedente de Ecuador. También se les prometió desde principios de año una reunión con el Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte.

Aunado a esto, señaló que por muchos años se le ha solicitado al gobierno el apoyo para instalar luz eléctrica en las granjas de cultivo, pues con ello disminuirían los costos de producción.

“Ese es otro reclamo al gobierno, la electrificación de las granjas se las hemos pedido por muchos años y tiene que ser un trabajo en conjunto, tampoco queremos que se nos regalen las cosas”.

“Que el gobierno ponga su parte, la electricidad es un factor importantísimo para nosotros, si nosotros cambiaríamos el diésel por electricidad gastaríamos más o menos la sexta parte en energía para producir el camarón, nuestros costos se bajarían muchísimo”.

El presidente comentó que el Gobernador Rubén Rocha había confirmado una reunión en la que participaría Conapesca, la Secretaría de Pesca y Acuacultura, así como con los mismos productores, pero ésta no se ha llevado a cabo.

“Nos dijeron que iba a haber reunión pero la fecha no llega y no ha habido ni una sola reunión, la verdad es que si hay que hacer un reclamo a las autoridades, sí nos han prometido, sí nos han recibido, pero en los hechos no se ha concretado nada”.

“Éste es un reclamo enérgico para que las autoridades se pongan a trabajar en lo que les corresponde a ellos”.

Para Leyva Retes, esta actividad se debe ejercer en conjunto entre particulares y Gobierno del Estado, tal y como ocurre con otras prácticas productivas, como la agricultura.