La manifestación continuó en el patio del Palacio de Gobierno, mientras el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la conferencia de prensa La Semanera en el primer piso del Palacio de Gobierno.

Concluida la conferencia, el Gobernador atendió a los agricultores en la manifestación, quienes lo recibieron con reclamos y quejas.

“¿A qué vienen?”, preguntó el Gobernador, quien recibió reclamos y gritos por parte de los agricultores.

El Gobernador escuchó algunos de los casos de los agricultores, respondiendo a todos con la promesa de pago. Después de media hora de conversación, el Gobernador se despidió de los productores asegurando que se reuniría con el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, Enrique Díaz Vega, para agilizar los pagos.

“Vamos a ver los casos particulares, y les digo categóricamente, quien tenga maíz que no se le ha pagado y han sembrado hasta 15 hectáreas, si ahora mismo me tienen los documentos, aquí quédense y hagan cola para que se las paguen”, precisó el Gobernador.

“Yo he bajado para darles certeza de que doy la cara, número uno; número dos, ¿qué les pido? Regístrense caso por caso, incluso esas bodegas que no entregan. Yo voy a integrar un equipo especial en este momento, no se muevan, para que les paguen, no hay ninguna razón de eso que les manejan los bodegueros, no existe, no hay falta de dinero, no le voy a pedir prestado a nadie para pagarles”.

El pasado 3 de mayo, luego de una serie de reuniones con autoridades federales, Rocha Moya presentó a productores un esquema de comercialización de maíz y trigo con precios de 6 mil 965 pesos para el maíz y de 6 mil 938 para el trigo.

El esquema mantiene puntos que contemplan la compra de 1.8 millones de toneladas de la producción de maíz por parte de la federación y el estado, bonos y aranceles para que los industriales compren al interior del País.

El Gobernador explicó que con este esquema de comercialización que fue autorizado se busca despresurizar el mercado del maíz y con ello motivar para que los grandes industriales adquieran la producción de maíz restante de Sinaloa, pagando el precio de garantía ya establecido.

Dentro del programa los productores debían registrarse en categorías, de uno a 10 hectáreas, a 15 y a 50, y entregar sus cosechas a bodegas privadas autorizadas por el Gobierno.

A los agricultores les disgustó el esquema, y a mediados de mayo se realizó una manifestación estatal en la que se tomaron instalaciones de Petróleos Mexicanos durante una semana en Ahome, seis días en Salvador Alvarado y cinco días en Culiacán. Los manifestantes mantuvieron la toma de Pemex de manera simultánea hasta el lunes 15 de mayo.

También del 13 al 15 de junio se realizó una manifestación en la que los agricultores tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán.