Productores salen de reunión con Rocha Moya con rechazo amarrado de 41 dólares de precio base de maíz

El Gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión este sábado con productores, para anunciar que intervino para que no se publicaran las bases de la convocatoria de Selgamex con 41 dólares de precio base para comercializar el maíz sinaloense.

Las gestiones continuarán para definir un nuevo precio y también esperan que haya otra ayuda en el tema del frijol, cuyos costos de almacenaje todavía significan una carga pesada para los productores y el precio de compra se mantiene bajo por la zozobra.

“Notamos una buena disponibilidad y apertura del Gobernador con las organizaciones, entre las cosas destacadas de la reunión, pues nos informó que vamos a contar con el apoyo total de su gobierno, para el tema de las coberturas en la comercialización del maíz, por lo pronto él intervino para que no se publicaran las bases que había anunciado Segalmex de 41 dólares, les dijo que por supuesto, no estaba de acuerdo con la base de 41 dólares; aún las bases no se definen, no se publican”, dijo Agustín Espinoza, coordinador del Congreso Agrario Permanente, quien estuvo presente en la reunión.

“Los productores nos mantuvimos en que no pueden tener una base menor a los 60, 65 dólares, porque de lo contrario, pues no llegaríamos al precio que los productores estamos esperando, debido a la alza de los precios, de los insumos, como la semilla y los fertilizantes”.

En la reunión, Rocha Moya señaló que las gestiones las hizo directamente con el secretario de Agricultura federal, Víctor Manuel Villalobos.

También estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado, el diputado Serapio Vargas Ramírez, junto a las también diputadas Cinthia Valenzuela y Victoria Sánchez, y el secretario de Agricultura y Ganadería estatal, José Jaime Montes Salas.

Espinoza destacó que en la misma reunión, Rocha Moya anunció que cuenta con un fondo aprobado por el Congreso del Estado de 50 millones de pesos, además de otro fideicomiso de 30 millones de pesos, que estarán a disposición para cubrir las garantías líquidas.

“Eso que le permitirá tener un crédito para comprar a tiempo las coberturas del maíz”, dijo.

En el caso de frijol, el Gobierno del Estado se planteó que se cubrieran los apoyos para servicios de almacenaje y otros servicios.

“Yo le planteé que además de los costos de almacenaje y los servicios, había que considerar también los costos financieros de esos dos meses que el frijol estuviera guardado, nos dijo que lo revisa, lo vio con buenos ojos”, expresó Espinoza.

También dijo que habría que luchar para que los productores de firjol alcanzaran los 30 pesos por kilo, y que no se quedaran en los 19.200 pesos que están ahorita ofreciendo en la zona de Guasave.

“Hace tres o cuatro días, el Secretario de Agricultura nos planteó un plan, para sacar del mercado una cantidad aproximada de 20 mil toneladas, con un programa de que el gobierno pudiera sacar del mercado 20 mil toneladas, garantizándole al productor o pagándole al productor, mediante una línea de crédito, a 35 pesos”, dijo Espinoza.

“Puede ser que lo están considerando ya; es cuestión de concretar, ya lo dijo, ya hay compromiso, nada más falta concretar estos acuerdos”.

Otros temas que se vieron en la reunión, es que el Gobernador se comprometió a gestionar también ante Segalmex una mejora en el precio base para comercializar el trigo, de 27 dólares para el trigo harinero, y de 25 dólares para la variedad cristalina.