Profeco Sinaloa, sin denuncias de alza de precios o publicidad engañosa durante el ‘Hot Sale’

En Sinaloa no se han recibido denuncias por alza de precios o publicidad engañosa durante el Hot Sale, informó el Director de la Zona del Pacifico de la Procuraduría Federal del Consumidor, Marcos Castillo López.

El Hot Sale es una campaña donde participan cientos de empresas locales y nacionales con promociones y descuentos en sus productos a fin de promover las ventas virtuales, en esta ocasión se realizó del 23 al 31 de mayo.

En campañas como esta las empresas suelen crear promociones atractivas para atraer clientes con publicidad que podría resultar engañosa, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor realiza recorridos de vigilancia y monitoreo de redes sociales sociales, páginas de internet y sitios web de las empresas a fin de detectar y sancionar irregularidades.

“Nosotros hemos realizado la vigilancia de oficio, que se respeten los precios, sobre todo que la publicidad sea muy clara, que no tenga doble propósito y estamos muy pendientes también en el tema de la redes o las páginas de estas empresas que participan, que todas sus promociones se respeten”, informó Marcos Castillo.

Por el momento no se han presentado denuncias de consumidores. Castillo López explicó que las denuncias suelen presentarse con mayor frecuencia una vez que termina el periodo de ofertas, cuando los clientes reciben el producto y se dan cuenta que es distinto al que adquirieron, no cumple las expectativas o no respetan la garantía que prometen.

“En estos eventos los problemas vienen ya después cuando reciben los productos o cuando la garantía no resulta lo que se esperaba”, explicó.

“En el transcurso de la semana es cuando podríamos tener algún evento derivado de ello”, agregó.

Las personas que deseen hacer una denuncia ante Profeco pueden llamar a los siguientes números de teléfono:

Profeco nacional: 8004688722

Profeco Sinaloa: 6677130742

O enviar un correo electrónico a denuncias@profeco.gob.mx