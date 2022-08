$!Profesor jubilado realiza plantón en SEPyC para exhibir injusticias en el pago de seguros y sistemas de ahorro

Señaló que estos procesos provocaron que su hermana presentara malestares mentales, lo que hizo que un juez de Angostura la declarara interdicta, o bien, incapaz mentalmente, por lo que abandonó sus funciones como maestra pero las autoridades educativas nunca le reconocieron el seguro de riesgo de trabajo.

“Ni la quieren reconocer que no es esta administración, cabe aclarar porque fue en el 2014 pero es la institución, no son las personas, no son los funcionarios, entonces si le estamos presentando las pruebas para que se le reconozca ante el ISSSTE su riesgo de trabajo y estos son omisos”, puntualizó.

Incumplimiento en el pago de sus ahorros

El profesor aseguró que por estos procesos contra las autoridades educativas, sus ahorros no le han sido pagados de manera completa, pues solo recibe el 2 por ciento.

“Me jubilé desde el 2020, consecuencia precisamente de eso que no me quieren pagar mis ahorros de 40 años de servicio dados a la sociedad, a los servicios de educación pública”, apuntó.

Aunado a esto, mencionó que no se pueden consultar sus expedientes de trabajo permanecen desaparecidos desde hace aproximadamente 30 años.

Otro de sus hermanos no ha recibido el pago de sus salarios caídos

De acuerdo con el trabajador de la educación, a otro de sus hermanos se le debe el pago de los salarios caídos, cuyos montos ascienden a altas cantidades.

“En el caso de mi hermano no le han pagado todavía los salarios caídos, también se ganó y se embargaron las cuentas pero no alcanzó en el caso de él, no alcanzó la cuenta que había en el banco, entonces le deben a él una fuerte cantidad de salarios caídos”, manifestó.