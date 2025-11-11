Programa ‘Ponte al corriente’ recauda casi $250 millones en Sinaloa, confirma Sates

El programa de recaudación “Ponte al corriente”, que se aplica en los 20 municipios del estado, ha recaudado casi 250 millones de pesos, lo que resulta todo un éxito, confirmaron autoridades estatales esta mañana.

Durante la conferencia semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, José Carlos Cárdenas Mellado, informó que el programa ha contribuido “significativamente” al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y municipales.

“En una primera etapa del programa se logró recaudar 237 millones de pesos, y en esta segunda etapa ya se han obtenido casi 11 millones de pesos”, afirmó Cárdenas Mellado.

También agradeció la participación de la ciudadanía, su confianza y compromiso de los sinaloenses por cumplir con sus contribuciones, que se reflejan en los ingresos obtenidos gracias a este tipo de programas.

El mandatario estatal informó que, gracias a la recaudación de este programa, se ha podido hacer frente a compromisos que no están presupuestados, como el apoyo emergente a los trigueros.

Además detalló que, los recursos recaudados, son distribuidos de manera equitativa entre el estado y los municipios, quienes deberán invertirlos en atender las necesidades prioritarias y generar condiciones de bienestar en la población.

“Es para que se atienda a la población, a cada segmento de la población se le atiende según sus necesidades”, subrayó el Gobernador Rocha.

Cárdenas Mellado insistió en la importancia de la participación de la ciudadanía e invitó a continuar aprovechando los programas de regularización y descuentos del Buen Fin que impulsa el Gobierno del Estado de Sinaloa.