Programas sociales se van a mantener, pero candidatos de Morena buscan manipular, acusa Sergio Esquer

Los programas sociales no pueden desaparecer, porque están garantizados en la Constitución, pero hay candidatos de Morena que están engañando, al decir que si no votan por ellos, ya no recibirán esos apoyos, dijo Sergio Esquero Peiro.

El candidato a Diputado federal por el Distrito 05, en Culiacán, expuso que han sido los mismos ciudadanos los que están denunciando que los candidatos de Morena han estado condicionando el voto a costa de los apoyos y becas de gobierno.

Expuso que así como lo hicieron con las vacunas de Covid-19, los candidatos de Morena están usando los apoyos de Gobierno para manipular y mentir a los ciudadanos, pues les afirman que si votan por otros partidos se les van a eliminar o quitar tales programas.

Esquer Peiro recalcó que esos programas no se pueden eliminar porque son un derecho constitucional y agregó que Morena no informa que fueron ellos quienes eliminaron otros programas que estaban dirigidos a los sectores productivos, jefas de familia y emprendedores, mismos que ahora, la alianza Vamos por Sinaloa se compromete a regresar.

“Morena está diciendo que se le van a quitar los apoyos a los adultos mayores y a los jóvenes si votan por otro partido cosa que no es cierto, eso es manipulación, estos apoyos están a nivel constitucional y no se pueden mover, estamos aclarando que no nada más vamos a defender los apoyos si no que, vamos a recuperar los que perdimos con ellos”, dijo.

Esquer Peiro manifestó que es de suma importancia que los ciudadanos conozcan y se informen sobre lo que es posible, correcto y verídico e hizo un llamado a que no se dejen engañar o amenazar por los candidatos morenistas que buscan el voto a base de mentiras.