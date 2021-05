Promete Eli Montoya poner especial atención en protección a niños y adolescentes

La candidata a la Presidencia Municipal de Culiacán por el partido Movimiento Ciudadano, Eli Montoya, aseguró que de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, podrán una especial atención en la protección de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la Procuaduría del DIF Culiacán.

Durante una reunión con madres de familia, la candidata destacó que en su gobierno será priorizará el apoyo a las familias desamparadas y orientará y brindará asesoría jurídica, social y psicológica a cada miembro.

“Esta semana, me reuní con personas de talla pequeña, y ellas y ellos me hacían saber, la necesidad que hay de que las autoridades las tomen más en cuenta”, narró.

“Ellos me comentaban que cuando van a los bancos, no hay ventanillas especiales, ni quien los ayude a alcanzar el mostrador, por lo que prácticamente están gritando para poder ser escuchados por el cajero. Asimismo no hay baños que contemplen sus necesidades, ni tampoco en los parques hay juegos a sus medidas”.También sostuvo una reunión con padres y madres de niños con autismo.

“Me reuní también con padres con hijos autistas, y de igual manera, nos hicieron saber la necesidad urgente de que haya más centros para atender este padecimiento”, dijo.“El Ayuntamiento no puede ser ajeno a estos problemas. No puede ser omiso tampoco”.