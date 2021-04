El candidato a la gubernatura por PAS-Morena, Rubén Rocha Moya, prometió que de de ganar, construirá una clínica de primero auxilios en Pericos, además de gestionar la carretera de Rancho Viejo a la autopista La Costera.

El candidato recordó que Pericos forma parte de su vida ya que aquí vivió algunos años de su infancia, aquí cursó dos años de primaria y tienes grandes amigos.

“Uno de mis ejes rectores es ayudar a la gente que menos tiene, ¿Cómo hacerlo?, en nuestro gobierno no habrá moches, no le exigiremos el 10 por ciento a los proveedores, combatiremos la corrupción, no vamos a condonar impuestos a nadie, y con esos ahorros vamos a invertir en las comunidades rurales, en las familias más vulnerables, ampliar las becas de manutención para estudiantes, establecer clínicas en comunidades de atención inmediata, entre otros programas sociales”, manifestó Rubén Rocha Moya.

“Me comprometo a gestionar la carretera de Rancho Viejo a la autopista La Costera, atender la falta de agua en especial de esta sindicatura de Pericos, especialmente construir una clínica de primeros auxilios. me comprometo, para todo el estado, que instalaré un gobierno transparente, de rendición de cuentas, que no robe, que no engañe y que no traicione al pueblo”.

Rubén Rocha Moya inició su trabajo de campaña por el municipio de Salvador Alvarado, saludando a los vecinos de diferentes colonias y al visitar la plazuela Pedro Infante.

Después se trasladó a la tierra de Arnoldo Martínez Verdugo, sindicatura de Pericos, municipio de Mocorito, donde lo esperaban el senador Américo Villarreal Ayala, presidente de la Comisión de Salud del Senado y un grupo de vecinos; las candidatas del PAS-Morena al Distrito 10, Verónica Avilés Rochìn y la candidata a la Presidencia Municipal de Mocorito, María Elizalde Ruelas, acompañado del presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, afirmó que después de 11 días de campaña y de recorrer los 18 municipios del Estado, ya cuentan con un diagnóstico real de la problemática de cada uno de los municipios de Sinaloa”Nuestra meta”, dijo, “visitar las 144 sindicaturas del estado”.

María Elizalde Ruelas, destacó que la visión política de encausar el presupuesto a la población que menos tienen por medio de los programas sociales es un gran acierto de este Gobierno federal y que se replicará en Sinaloa siendo gobernador del estado Rubén Rocha Moya.