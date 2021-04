$!Promete Sergio Torres construir un Sinaloa libre y próspero, sin ataduras del pasado

“No soy ningún improvisado, me he preparado toda mi vida para asumir el cargo más importante de Sinaloa”, señaló Sergio Torres Félix, candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el partido Movimiento Ciudadano en el inició de su campaña.

”Tenemos que hacer que más gente venga a Sinaloa, pero no sólo a los destinos tradicionales, sino a todo el estado”.

”Sinaloa ha crecido por el arrojo de las y los ciudadanos, y no por quienes los han gobernado. Necesitamos que Sinaloa crezca, para que haya más para todos, y no para los mismos de siempre”, resaltó Torres Félix.

Criticó que no es posible que siendo el gran productor de alimentos de México, eso no se refleje en una mejor economía. Lo mismo al sector de la minería, al que dijo, le dará un impulso definitivo por ser una de las fortalezas del estado que no se ha desarrollado plenamente.

El candidato reconoció también que hoy la competencia ya no es solo entre países, sino entre regiones, entre estados, por ello, no se puede estar colgado siempre de las políticas de la federación, quedando claro que no se puede esperar gran cosa del Gobierno federal.

“En Sinaloa, tenemos que encabezar nuestras propias iniciativas, sacar mayores ventajas a las fortalezas que tenemos, antes de estar inventando programas y más programas, que solo genera más burocracias y gastos, hay que ponerle estrategia, imaginación y un deseo inquebrantable para hacer que las cosas sean posibles”.