Propone Frente de Colonias preparar a Sinaloa para el voto electrónico y evitar ‘incidentes’

El Frente de Colonias de Sinaloa envió un mensaje a los candidatos que no salieron favorecidos en la elección del pasado 6 de junio a sumarse y buscar un mejor futuro para Sinaloa, además de proponer que para evitar que se vuelvan a presentar situaciones como las del domingo 6 de junio, se considere utilizar algún tipo de voto electrónico.

Ismael Checa Landeros, quien es representante del Frente, señaló que se debe dejar atrás la jornada electoral y ahora se requiere un compromiso que los candidatos hicieron con los votantes.

“Una de las propuestas que tenemos es buscar precisamente que el voto sea electrónico, posiblemente, y que pueda detener esos problemas que han señalado que se han presentado en Sinaloa, es por lo tanto que hacemos un llamado a Mario Zamora, para que se sume a este esfuerzo de bienestar, de unidad, de trabajo de unidad y procurar que nos vaya bien a todos”, aseguró.

“Indudablemente que hubo inconsistencia, pero ocupándonos debemos de ser muy claro en que debemos de buscar que ya no se vuelvan a presentar, todos los actores que participaron y que tuvieron alguna afectación no han hecho ninguna denuncia al respecto, por lo tanto es muy aventurado decir que pasó, si no hay ninguno de los afectados que no haya externado alguna denuncia, nosotros estamos buscando y buscamos e invitamos a toda la ciudadanía, para pedirles a los legisladores, pedirle a las instancias electorales, tanto locales como federales, que ya no se vuelva a presentar cualquier situación que se haya presentado, que busquemos algunas medidas y una de las medidas puede ser el voto electrónico”.