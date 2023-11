“Art. 67. Para ser Titular de una Secretaría o Subsecretaría del Poder Ejecutivo del Estado se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos, poseer la capacidad necesaria a juicio del Gobernador del Estado y tener veinticinco años cumplidos. (Ref. Según Decreto No. 514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023)”, indica.

CULIACÁN._ La bancada del Partido Sinaloense busca, a través de una iniciativa de reforma, que se exija como requisito un título profesional para quienes sean Secretarios o Subsecretarios del aparato de Gobierno, sin embargo, la actual Constitución Política de Sinaloa no establece tal requerimiento.

“En la obra y en la construcción se necesita tener los conocimientos básicos mínimos para poder supervisar... imagínate que te armen una losa ¿cómo va a venir una persona que no tiene título ni experiencia a decir que esa losa está bien?”, declaró el Diputado local Gene René Bojórquez Ruiz.

En la sesión del Congreso del pasado 7 de noviembre, los diputados del PAS anunciaron una iniciativa que buscará poner como filtro que Secretarios y Subsecretarios tengan, como mínimo, el título profesional; luego señalaron al actual titular de Obras Públicas, Joaquín Landeros Güicho, y le señalaron por no tener ese grado.

El siguiente filtro para ejercer la titularidad de una Secretaría solo determina que el funcionario designado no podrá ejercer otro cargo, empleo o comisión oficial, a excepción de la docencia, pero no refiere al grado de escolaridad del funcionario.

En su exposición de motivos, los legisladores pasistas manifiestan que, al poseer atribuciones operativas y administrativas en materias o campos específicos, es preferente que los Secretarios y Subsecretarios tengan capacidades y habilidades técnicas, que serían certificados con el título profesional.

“Art. 67. Para ser persona titular de la Secretaría o Subsecretaría de la Administración Pública se requerirá ser persona ciudadana sinaloense en el ejercicio de sus derechos, poseer la capacidad profesional necesaria y certificada a juicio del Gobernador del Estado y tener 30 años cumplidos”, proponen los diputados como reforma al párrafo primero.

“Las personas titulares de las Secretarías o Subsecretarías de la Administración Pública Estatal, deberán contar con el grado de licenciatura, preferentemente con posgrado, afín de la rama a la que sean asignadas”, dice el párrafo segundo que añadirían al artículo.

Como reacción a esta iniciativa de reforma, el activista Óscar Loza Ochoa, coincidió en que debería pedirse el título profesional a los funcionarios, sin embargo, subrayó en que el posgrado resulta en algo exagerado.

“Yo creo que al licenciatura sí, lo otro me parece ya más exagerado, pero yo digo que sí, debe de tener un título del ramo, no tengo ninguna duda, la cuestión de posgrados y eso me parece que se está exigiendo demasiado, porque al final de cuentas al interior de las mismas Secretarías hay personal que tiene la experiencia suficiente como para sacar adelante todo el trabajo”, respondió Loza Ochoa.

“En los países desarrollados se ha planteado que lo esencial en el servicio público, al final de cuenta son los cuadros medios, no los principales, porque los Secretarios al final de cuentas se van con la administración con la que participan, y los que son a nivel de direcciones generales hacia abajo, ese es personal que permanece”, señaló el activista.