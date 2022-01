$!Punto punto raya: memorias de un telegrafista

“En el 79 me la pasé aquí, en el 80, 81, 82 y en 83 estuve trabajando en Guamúchil, me regresé a Guadalajara como unos dos o tres meses en el 83 y después me regresé aquí a Culiacán, en el 85 estuve en Techan, en el 86 estuve en Caimanero, en el 87 estuve en Eldorado, en el 88 y 89 aquí (Culiacán), en febrero 17 del 90 me fui a Guadalajara y me regresé un 17 de mayo de 1991 y me fui a trabajar a Eldorado como jefe de estación telegrafista el 21 de mayo de 1991, y me sacaron un 6 de noviembre de 1996 y me vine a Culiacán un 7 de noviembre del 96 como telegrafista de 017 y de ahí en el 98 el 18 de febrero nos liquidaron, nos liquidó Ferrocarriles Nacionales de México y Ferromex nos contrató el 2 de marzo de 1998 hasta el 15 de abril de 1999, ahí se me acabó la carrera”, recordó.

Conserva cada uno de los documentos y credenciales que respaldan su identidad como telegrafista, los ha atesorado a lo largo de los años y su color amarillento delata su edad. Los mantiene lejos del alcance de sus nietos, quienes se encantan cada vez que escuchan la historia de cuando su abuelo fue telegrafista.