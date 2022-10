$!¿Qué hacer después de votar? jóvenes actores de la sociedad civil opinan al respecto

“El gobierno nunca va a poder solo, porque el gobierno lo integra la ciudadanía, la sociedad en general, tenemos que participar activamente y no ser electores cada tres años o cada seis años y no creer que el único compromiso es ir a votar”, comentó Meza López.

Emprender también es una forma activa de participar en sociedad, explicó Seibi Ninomiya, consultora de InspiraRSE, quien explicó que el emprender conlleva responsabilidad social.

Mariel Yee invitó a los jóvenes a organizarse y unirse ante las situaciones de injusticia y que los incomodan, puso como ejemplo la problemática en el transporte público, cuando no les quieren hacer válido el descuento, pues sólo organizándose y denunciando las injusticias, se puede llegar a una solución.

“A partir de lo que señalamos muchas veces nos podemos llegar a organizar, porque resulta que este problema que tengo, que el camión no me respeta los $3.5 que me debe de cobrar con mi credencial, pues organícense, sí de repente ya no es una problemática que me involucra a mí, sino también te involucra a tí, involucra al otro”, explicó.

En el mismo sentido de organizarse y unir esfuerzos, Saúl Meza explicó que en Sinaloa hay más de un millón de jóvenes, y representan el 30 por ciento de la población, y una vez organizándose podrían dirigir el rumbo de una elección.

“Somos más de un millón de jóvenes en Sinaloa, representamos el 30 por ciento, ¿qué significa eso?, que nosotros agrupados, unidos, podemos cambiar el rumbo de una elección, imagínense el poder que tenemos de tomar una decisión tan grande”, concluyó.