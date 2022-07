Que justicia no se politice, pide Ricardo Madrid en el caso de Alito Moreno

Que se respete el Estado de Derecho y se actúe de acuerdo con la normatividad, pidió el del PRI Ricardo Madrid Pérez, luego de los videos en el se ingresa al domicilio del Dirigente del PRI, Alejandro Moreno, de manera violenta por las autoridades de Campeche, por lo que el legislador local hizo el llamado para que la justicia no se politice.

“La justicia no se debe politizar, si existen elementos jurídicos, que tengan que ver con alguna investigación, con alguna carpeta, con algún lineamiento, que se investigue, que se lleve a cualquier tipo de procedimiento, pero siempre adecuado a derecho”, dijo el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa.

Como grupo parlamentario, dijo, respaldan a Alito Moreno, dirigente del partido en el que militan, pero no permitirán que se use a las estructuras políticas para evitar que se investigue si existe algún hecho delictivo o si existe alguna conducta u omisión, que sea necesario investigar, que sea apegado a la normatividad.

“Que no sea en razón de una presión de tipo político, que no sea en razón de una presión que tenga que ver con el actuar que haya tenido el Dirigente Nacional del Partido en relación a las votaciones que ha habido de la Reforma Eléctrica o de cualquier posicionamiento”, dijo sobre el acto en el domicilio del priista.

“Pero tampoco lo defendería, tampoco estoy diciendo que debe de ser un cheque en blanco en razón de que como somos oposición, no se debe investigar, no, que se lleve la investigación de manera transparente, en apego a la normatividad, que prevalezca el Estado de Derecho, pero simplemente que no exista elementos políticos que formen parte del análisis de lo mismo”, agregó.

El acto de cateo que se hizo público a partir de videos, fue considerado como algo indigno por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del 5 de junio, además el legislador sinaloense hizo el llamado para que se aplique la justicia para toda la ciudadanía, no en casos especiales y con premura, sino cuando existan elementos para así hacerlo.