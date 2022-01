$!'Que nos lo pagué él', dice ciudadanía al Alcalde de Culiacán por su estrategia para aumento de predial

“Están bien mal, si así la gente no viene a pagar, si les aumentan menos van a venir y va a estar peor el asunto. Es una infamia lo que están haciendo”, mencionó.

Por otra parte, María Elena de 73 años de edad y ama de casa manifestó que si se aumentara el impuesto predial la ciudadanía no lo pagaría, lo que resultaría en una menor recaudación.

Este miércoles, el Cabildo de Culiacán acordó promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar el Segundo Transitorio del Decreto Legislativo número 39, aprobado por el Congreso de Sinaloa y en el cual se establece la actualización del valor de las tablas catastrales para este 2022.

En diciembre de 2021 el Congreso aprobó un aumento al predial del 2.5 al 4 por ciento, para los 18 municipios de Sinaloa. De acuerdo a la postura del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro este incremento es insuficiente para cubrir la inflación del 7 por ciento que se espera este año.

“El 6 por ciento (de aumento) sería bueno e impactaría muy poco en gente pobre, 20 pesos o 50 pesos, pero los que tienen plazas comerciales van a pagar miles de pesos para inversión en la ciudad”, dijo el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro el 14 de diciembre, días antes de la actualización de los legisladores.

En el sondeo, hubo personas que aseguraron que este monto sí afectaría sus finanzas, pues el predial no es la única partida que subió debido a la inflación.

“Todo sube, no nada más el predial, no está fácil, las tortillas y el huevo no han dejado de subir”, se quejó Salvador, maestro de 56 años de edad.

Rosa Isela, ama de casa de la colonia Buenos Aires, aseguró que se ha mantenido al corriente del pago del impuesto predial pero aun así la pavimentación no ha llegado a su domicilio.

“Mi calle ni la han pavimentado, yo tengo más de 50 años viviendo en mi colonia y quisiera que el Alcalde fuera para que viera cómo está la calle”, expuso.