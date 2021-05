Rubén Rocha Moya catalogó como mentiroso a Mario Zamora Gastélum, al finalizar el debate de candidatos y candidatas a la gubernatura organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el morenista señaló que el abanderado de la alianza Va por Sinaloa ha inventado cosas alrededor de él y su familia, por lo que envió el mensaje de que se meta con él y no con quienes están a su alrededor.

“No tiene vergüenza Mario Zamora, no se la lleva más que hostigando, se la lleva hablando de mis hijos y a la hora que le llega el agua a los aparejos, en ese momento se queja”, dijo el candidato de Morena y el PAS por la Gubernatura de Sinaloa.

“Que tenga vergüenza, que sea hombrecito, que se faje conmigo el cabrón, no que ande con otros, para qué se mete con la familia y luego anda llorando”, agregó, asegurando que el candidato del PRI, PAN y PRD inicia confrontaciones.

Al finalizar el encuentro de propuestas, el ex Rector de la UAS dijo que era natural recibir ataques, indicando que no tiene mayor temor de lo que digan sobre él, además consideró que no se puede quejar del ejercicio democrático ya que se llegó al debate de con un escenario fracturado, pero con candidatos y candidatas en iguales condiciones.

“Mario Zamora se ha ganado la estrella del mentiroso de esta campaña, que si yo tengo una ahijada en el tribunal ,que si yo tengo un sobrino o cuatro casas, miente, es mentira, son puras mentiras, lamentablemente hay medios que le avalan eso y le dan la fuente, pero no tiene razón”, reiteró.

El candidato hizo referencia a las encuestas y dijo que se encuentra feliz y con seguridad de que va a ganar la elección, por lo que dijo que él y su equipo se abocarán a cuidar las elecciones.

“Tengo la más absoluta seguridad de que vamos a ganar la elección, nos vamos a dedicar a cuidarla nada más”, manifestó.