Que se investigue a custodios del penal de Aguaruto, demanda Diputado Pedro Lobo

De nada sirve si se cambia a titulares del penal de Aguaruto, en Culiacán, si no se investiga a los custodios que permitieron el ingreso de objetos ilegales al lugar, señaló el Diputado Pedro Villegas Lobo, una vez que hubo un nuevo movimiento entre las autoridades del lugar.

“Lo que necesitamos nosotros es hacer un análisis profundo de los custodios que están ahí, los jefes de los custodios, los que están encargados de celda, los que están encargados de entrada y salida dentro del penal, dar responsabilidad a todas esas personas que incurrieron en un acto, sea cual sea el acto porque no podemos minimizar siquiera una mínima acción para que posteriormente pongamos a personas que hagan las cosas bien”, destacó.

Armas largas, dinero y gallos son algunos de los objetos encontrados en la última revisión en el centro penitenciario de Aguaruto, por el cual la ex directora tuvo que renunciar porque está en un proceso de investigación, y cuando hay un proceso de investigación abierto no puede la persona permanecer en el puesto. Por el momento se trajeron al que fuera director del penal de Mazatlán que, de acuerdo con el legislador, tiene buenas referencias en su trabajo.

“Sin embargo, no basta con un cambio de director, porque ya ha habido 12 cambios o hasta 13 cambios de directores, sino más bien una investigación profunda de quienes son los responsables porque aquí no solamente es una directora la que pudo haber incurrido en una falta, sino también pudiéramos irnos al director pasado que está en Los Mochis”, refirió el diputado morenista.

“Pero más allá de los directores, son los mismos custodios y los jefes de los custodios quienes estuvieron coludidos en eso, no importa qué director van a cambiar o no, si no se investiga realmente quienes fueron los culpables de que entrara todo eso o los encargados y si no quitan a esas personas va a seguir todo igual”, agregó.

El legislador reiteró que no importa si se cambia a quien esté al frente del penal, si el resto del equipo mantiene las mismas prácticas de colusión con el crimen organizado y sus integrantes, que señaló como los encargados de la entrada y salida, así como analizar a la población privada de la libertad y su poder al interior de la cárcel,

También destacó que la presencia de criminales de alta peligrosidad en los centros penitenciarios sinaloenses, que son de mediana seguridad, ponen en jaque el sistema al interior de las cárceles, al estar vinculados al narcotráfico y pueden mover dinero al interior y mover voluntades o corromper trabajadores, indicando que hay una necesidad de llevarlos a un penal federal y no estatal.

“Lo que tengo entendido es que se han amparado ante la ley para que no los envíen a estos penales federales, también no es que no los hayan querido enviar porque no tengan espacio allá, simplemente ellos se amparan y en ese proceso que tardan, ahí se quedan. También estamos hablando de un Poder Judicial que también no avanza en los temas para poder extraditarlos a otros penales que les corresponde”,

Dentro de los penales, abundó, hay custodios que han sido amenazados por las personas peligrosas y han durado solo dos días en sus puestos de trabajo por el temor de que les pase algo o a sus familias, una razón más para que no haya reos de este nivel en los centros penitenciarios de Sinaloa.

“Si no cada director que entre va a correr el riesgo de que él y su familia les pueda pasar algo, estamos hablando de cosas muy serias, es todo un conjunto”, por lo que enfatizó el llamado al Poder Judicial a dar celeridad a este proceso de desahogo de los penales en la entidad, señalando que sería irresponsable decir que es un poder corrupto, pero afirmó que es un poder lento el Judicial.