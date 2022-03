‘Que siga López Obrador’, dicen ahora desde Congreso de Sinaloa

“Que siga López Obrador”, es como el Diputado de Morena César Ismael Guerrero Alarcón remató su participación este martes en sesión del Congreso de Sinaloa, en su posicionamiento sobre la revocación de mandato, en el marco de una veda electoral por el ejercicio ciudadano a realizarse el 10 de abril.

“Cuando los servidores públicos hacen las cosas bien siendo honesto, transparentes y decididos en hacer sus acciones con apego a la ley, es nuestro deber reconocerlos y refrendo con una idea que resume todo, el pueblo pone el pueblo quita, valorar los principios del hombre que hoy se somete a la revocación de mandato popular, es reconocer y aplaudirse, que siga López Obrador”, expresó.

El día lunes 21 de marzo, el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, hizo un comentario similar en el mismo sentido sobre la revocación de mandato, mientras representaba al Gobernador en un acto público institucional, cuando la veda electoral señala que las declaraciones podrán realizarse a participar en el ejercicio de participación ciudadana, pero no inclinándose por una postura, como se ha hecho dos veces en la entidad.

Sobre el tema, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Madrid Pérez, dijo que se deje el ejercicio de la consulta de revocación de mandato a lo que la ciudadanía quiera y sienta, resaltando que ya hay observaciones desde el Senado de la República, donde se señaló por grupos de oposición que hubo cosas que no se integraron, se extralimitó, por lo que anunciaron que se interpondría una acción de inconstitucionalidad.

“No vemos a bien que tenga que ser un tema en la agenda pública del día a día, que no tenga que ser un elemento que forme parte de la discusión del trabajo de Gobierno, por supuesto que eso no debe de ser la premisa, pero insisto, desgraciadamente este razonamiento legislativo que ya pasó, que sucedió como sucedió, abre al puerta a las expresiones que estamos viendo”, dijo el priista Madrid Pérez.

“Un proceso de esta naturaleza no necesita otros incentivos más que sea lo que la ciudadanía quiere, si quiere ejercerlo, que lo ejerza, si su sentir es en un sentido, que lo haga, yo creo que no tiene caso que lo politicemos, pero, insisto, entiendo perfectamente las connotaciones jurídicas, pero pos supuesto que no creemos que sea lo más adecuado, por supuesto no debe estar en la agenda de Gobierno, porque creo que hay temas en el estado que deben ser parte de la agenda”, agregó.

Gloria Himelda Félix Niebla, se refirió a la revocación de mandato a fortalecer la democracia en el país, por lo que consideró que no se debe oscurecer algo que debe de ser para el empoderamiento de la ciudadanía al evaluar el trabajo de sus gobernantes y representantes, por lo que pidió para quienes aplica la veda electoral, coadyuvar en el proceso.

La priista advirtió que el 17 de marzo el Senado de la República emitió un decreto para efecto de los alcances de la propaganda gubernamental, el cual la legisladora explicó como interpretativo, ya que deja entredicho la participación directa o favorecimiento para la difusión y promoción de la revocación de mandato.

“Si hemos reiterado que este es un instrumento ciudadano, que empodera a la ciudadanía y fortalece a la democracia, lo que yo les diría compañeras y compañeros, permitamos que la ciudadanía libremente se exprese, la promoción la está haciendo el Instituto Nacional Electoral, no contaminemos este primer ejercicio y logremos que realmente triunfe la democracia”, declaró.