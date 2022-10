¿Qué va a decir Rocha Moya en su informe de Gobierno? Que acepte que no ha cumplido dice Sergio Torres

¿Qué va a decir Rocha Moya en su informe de Gobierno? Fue el cuestionamiento que hizo el presidente del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, pues afirmó que a un año de la actual administración no hay resultados, obras públicas o acciones concretas que abonen al bienestar social y desarrollo económico.

Torres Félix señaló que el Gobernador Rubén Rocha Moya debe aceptar que no ha dado resultados en su administración, que no ha resuelto la crisis de infraestructura en los planteles educativos, que no ha creado obras públicas que beneficien a la sociedad ni ha bajado el índice de inseguridad y feminicidios en el estado.

“¿Qué va informar el Gobernador Rocha en su primer año de Gobierno? Si el Gobernador es objetivo debe de decir en su primer informe de trabajo que no ha podido arreglar las escuelas, que en un año de gobierno no ha podido llevar medicinas a los hospitales públicos”, señaló Sergio Torres.

“También debe de decir que no ha podido terminar el puente del Quelite, que no les ha dado como les prometió aumentos salariales y mejores prestaciones a los policías, bebe de decir en su informe que puso de Presidente de Culiacán a su ahijado”.

El dirigente del partido de oposición comentó que la sociedad está decepcionada del Gobierno actual, pues no han visto resultados ni que las autoridades estén trabajando para paliar o solucionar los problemas de inseguridad, falta de infraestructura, crisis económica y carestía de los productos de la canasta básica.

“También debe de decirle al pueblo de Sinaloa que no ha pasado el helicóptero de Sinaloa al área de Protección Civil para que sea una ambulancia aérea, que los baches que están por todos lados, que no ha dado los apoyos prometidos a pescadores, a ganaderos, a campesinos, que no ha apoyado como se comprometió con las micros y medianas empresas”, expresó Torres Félix.

Será el próximo 1 de noviembre cuando el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya presente su primer informe de gobierno a la ciudadanía, en dicho informe debe dar a conocer los resultados y las acciones que han realizado en el primer año de Gobierno.