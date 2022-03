Qué vida tan cabrona y qué impotencia cuando no hay justicia plena, dice Griselda de caso Javier Valdez

Griselda Triana recalcó en un mensaje que dirigió a través de redes sociales que aún está pendiente por condenar a todos los responsables del asesinato de su esposo, el periodista y escritor culiacanense Javier Valdez Cárdenas.

Como cada día 15, Triana dedicó unos párrafos para recordar el dolor de la ausencia del periodista especializado en temas del narcotráfico y defensa de derechos humanos, cofundador del semanario Ríodioce y autor de varios libros.

“Un lunes 15 más de extrañarte y de saber que nunca más volveré a verte. Ahora son ya 4 años y diez meses desde que te arrancaron de nuestro lado y no hemos obtenido todas las respuestas que necesitamos”, expresó.

“Qué vida tan cabrona y qué impotencia cuando no hay justicia plena. No tengas duda, jamás cederé en mi lucha de justicia para ti”.

A Javier Valdez lo asesinaron el 15 de mayo de 2017, a unos metros de las instalaciones de Riodoce.

Por su asesinato cayeron dos de los tres señalados autores materiales, Heriberto Picos, alias El Koala, quien supuestamente realizó labores de chofer, y Juan Francisco Picos, alias El Quillo, uno de los que habría disparo. El tercero era Luis Idelfonso Sánchez, el Diablo, quien fue asesinato en Sonora, unas semanas después del ataque contra Valdez Cárdenas.

El Koala se apegó a juicio abreviado y fue sentenciado por 14 años y ocho meses, mientras que El Quillo fue a juicio oral y terminó castigado por 32 años de prisión, en ambos casos la familia mostró su negativa porque consideraron corta la sentencia.

Griselda y organizaciones como Periodistas de a pie y Propuesta Cívica han señalado que el crimen no estará totalmente cerrado hasta que se enjuicie y dicte sentencia a Dámaso López Serrano, el MiniLic, e hijo de Dámaso López Núñez, uno de los ex socios de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el hoy sentenciado ex líder del Cártel de Sinaloa en los Estados Unidos.

El Quillo, quien cumple ya la sentencia, señaló que fue López Serrano quien le ofreció dinero y armas a cambio de asesinato a Valdez Cárdenas.

“Javier, estoy segura de que ahora habitas un lugar mejor, donde nadie ni nada te jode la vida y, además, te permitió trascender”, agrega Griselda.

“Eres más libre que nunca y eso me hincha el corazón de gozo, aunque seguido se me apachurra por no tenerte”.