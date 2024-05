CULIACÁN._ El Gobierno Federal y Estatal no ha respaldado ni apoyado al sector agrícola, aseguró Manuel, uno de los productores que de manifiesta en el Palacio de Gobierno contra el esquema de comercialización del maíz para este 2024.

“Lo que nosotros queremos es que la gente sepa la realidad del campo, que es mentira que el Gobernador y el Presidente están apoyando a la nación, estoy hablando de la nación productora. Ellos hablan y hablan, pero hablan puras mentiras”

De acuerdo con los cálculos de los productores que se manifiestan, producir una tonelada de maíz representa una inversión de 5 mil 500 pesos, sin embargo el mercado privado ofrece 4 mil 500 pesos por cada tonelada, lo que representa una pérdida de mil pesos por cada tonelada de maíz.

“Sabemos que para producir en Sinaloa una tonelada de maíz, aunque no producimos una pues producimos más de 100, una tonelada a nosotros nos sale producirla en 5 mil 500 pesos, el precio histórico está en 4 mil 500 pesos, yo tengo nietas de seis y ocho años que saben que 5 mil 500 es más grande que 4 mil 500. Entonces si mis nietas de seis y ocho años saben eso, ¿mi Gobernador no sabrá?, ¿mi Presidente no sabrá?”, reclamó Manuel, un productor de la región de Navolato.

“Para nosotros el precio del maíz es de 4 mil 500 pesos, los precios federales, internacionales, el precio el maíz son 4 mil 500 pesos”.