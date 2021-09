“La verdad creí que me iba a tardar mucho en recibir la vacuna, me imaginaba una larga fila, pero llegué y pasé muy rápido, solo revisaron que trajera el expediente, y fue todo, entré muy rápido, y se les agradece, porque el calor está insoportable; las personas son muy amables; adentro están bien coordinados, todo en orden, la verdad sí, mis respetos, porque no duré ni hora adentro para recibir la vacuna”.

La señora Laura también fue de las personas de 40 años en adelante que se dio cita al lugar, dado que no pudo anteriormente ir a recibir la vacuna, por lo que este día dijo, llegó temprano.

“Estuve muy a gusto esta vez, fue más rápido, me gustó porque no me tardé nada, yo venía con la idea de que iba a tardar horas en salir, pero llegué, me doy cuenta que no hay gente, me ingresan de inmediato al recinto, y en menos de 20 minutos ya estaba fuera, me voy muy contenta, ya tengo las dos vacunas, solo hay que seguir cuidándonos”, destacó la señora Laura.