CULIACÁN._ En los pasillos del área de papelería de una tienda en el Centro de Culiacán, abundaban padres de familia en compañía de sus hijos, quienes están próximos a iniciar el ciclo escolar.

Los anaqueles lucían letreros que presumen rebajas en los precios de lápices, barras de pegamento, borradores, plumas, entre una gran variedad de útiles escolares.

Niños de diferentes edades, adolescentes de educación medio superior y jóvenes universitarios analizaban las mochilas, las libretas, los estuches, entre la variedad de materiales que ofertaban a precios bajos.

Un par de amigas, quienes llevaban un carrito de compras y un paquete de hojas rayadas en brazos, observaban los cuadernos de diversos tamaños y colores que yacían entre los andadores.

Jimena, a sus 21 años, acudió al establecimiento en busca de materiales para trabajar en una nueva etapa de su vida, ya como profesionista.

A diferencia de otros que son llevados casi a arrastras para continuar su educación, Jimena está emocionada de iniciar un proceso de aprendizaje en algo que la apasiona y la hace sentir completa, como su trabajo, el cual prefirió permaneciera anónimo.

“A mí me da satisfacción porque es algo que a mí me gusta, lo voy a usar a beneficio mío, no es algo que solo va a ser pasajero, me va a servir ya a futuro y de ahí me voy a sostener”, expresó sobre la idea de iniciar el nuevo periodo.

Las jóvenes tomarán un cursos de dos meses de Derecho Penal a fin de obtener las herramientas necesarias para ejercer su cargo adecuadamente.

“Cómo va a ser solo dos meses ahorita vamos a usar poquitas cosas, un cuaderno o dos más o menos”, explicó.

Aun cuando iba en compañía de una amiga, fue su primera vez comprando material escolar sin el apoyo de sus padres, resultando en un golpe de realidad para ella.

“Me estoy estresando porque digo ‘no, este está muy caro’ ‘este no me conviene o tal vez no me va a servir, no me va a alcanzar’”, manifestó Jimena.

Sin embargo, continúa en la búsqueda, no solo de cuadernos y plumas que podría utilizar a lo largo de los cursos que tomará para ejercer su nuevo cargo de trabajo, sino también en el crecimiento personal que la hace sentir satisfecha día con día de manera profesional como personal.