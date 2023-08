Una vez abierta la audiencia a las 9:11 horas, la parte defensora integrada por Milton Ayala Vega y Raúl Monzón González como abogados de Madueña, además de Alfonso Carlos Ontiveros Salas, particular de Lizárraga Otero, informaron al Juez Adán Alberto Salazar Gastélum que tenían algunos documentos que consideraba como posibles datos de prueba y necesitaba dárselos a la Fiscalía que, una vez recibidos, pidió receso para checarlos.

El Juez advirtió a Ayala Vega que él manifestó que ya tenían toda la parte escrita del expediente, solo faltaban las fojas que la Fiscalía les dio ahí y los discos; Ayala indicó que, al desconocer el contenido del disco, no podían seguir con la audiencia y pidió el diferimiento de al menos un mes, para analizar ese disco compacto y asegurarse de que el resto de la carpeta esté debidamente foliado y entregado.

La última etapa del intento de audiencia inicial comenzó a las 12:30, y apenas abrió, Milton Ayala repitió que la Fiscalía no entregó de forma íntegra la carpeta de investigación, pues además de fojas faltantes, varios documentos que tenían estaban incompletos, e insistió en el asunto de los dos discos.

Salazar Gastélum sentenció que no era necesario un mes, pues el 18 de julio difirió por ese plazo para que se impusieran y cotejaran la carpeta, por lo que únicamente dio el fin de semana para que analicen el disco compacto y fijó el 21 de agosto a las 9:00 horas como siguiente fecha.

Por otro lado, la FGE requirió al Juez que revocaran de su cargo como defensor particular a Alfonso Carlos Ontiveros Salas, pues adelantó que en un punto del expediente aparece como testigo, y no podría ejercer como testigo y defensor, pero esto no lo concedió la autoridad.