Recientes lloviznas evitaron una helada como la de 2011, dice Juan Espinosa Luna; advierte que hubiera sido catastrófico

Las recientes precipitaciones que se presentaron fueron lo que evitó que se diera una helada como la afectó en el 2011 en la entidad, señaló el doctor en Geofísica, Juan Espinosa Luna, quien dijo que esto fue algo muy afortunado, ya que hubiera sido un desastre para el estado.

“En algunas partes llovizno, eso realmente ayudó a Sinaloa para que no tuviéramos heladas, si no hubiera estado eso, tenlo por seguro que hubiéramos tenido unas heladas parecidas a las de hace varios años, que no dio en toda la torre”, dijo.

“Sino tenlo por seguro que ahorita sería un caos aquí en Sinaloa, pues las condiciones estaban dadas para temperaturas similares a las de esa fecha del 2011, porque estaba toda la temperatura, pero afortunadamente días antes empezó a circular esta corriente en chorro subtropical y aguantó bastante tiempo, y eso fue lo que realmente nos salvó, fuimos afortunados, la verdad que corrimos con mucha suerte”.

Espinosa Luna, detalló que afortunadamente por esta corriente en chorro que pasó por el estado se llevó toda la cristalización que estaba en la atmósfera, situación que fue realmente buena, ya que salvó toda la agricultura, sino esto hubiera sido un desastre.

El especialista explicó que estas precipitaciones se dieron por la corriente en chorro subtropical que se presentó y eso fue lo que salvó a la entidad de una situación catastrófica.

“De hecho en cuanto terminó de pasar la corriente en chorro subtropical sobre Sinaloa se empezaron a presentar las nevadas, lo que había originado que no se presentaran estas nevadas aquí en Sinaloa o estas nevadas en las zonas de valle, es precisamente la corriente en chorro subtropical”, detalló.

Explicó que actualmente se están presentando temperaturas de hasta 4.5 grados en algunas zonas del estado, principalmente en el norte.

Cabe destacar que en febrero de 2011, durante el sexenio del ex Gobernador, Mario López Valdez, se siniestraron 50 mil hectáreas de maíz en el Valle del Carrizo, debido a las bajas temperaturas de menos 3 a menos 5 grados centígrados que se registraron.