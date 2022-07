Reclama defensa de Estrada Ferreiro que FGE es usada como una herramienta de coacción política

La defensa del ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, cuestionó al juez que lleva el caso en el Centro de Justicia Penal y Oral, que la Fiscalía General del Estado ha sido utilizado para coaccionar políticamente a su cliente.

Durante la continuación de la audiencia inicial, que se extendió por casi siete horas y al final salió Estrada Ferreiro con la vinculación a proceso, los abogados pelearon intensamente la manera de evitar el desenlace.

En una parte, donde explicaba cómo la Fiscalía había permitido que entre las 48 víctimas acusadoras, una decena regresó para modificar su acusación y el tono de los supuestos dichos por Estrada Ferreiro, hizo el reclamo.

“Mi cliente no discriminó por su estado civil, lo que sospecha es una manipulación por parte de los agentes investigadores para tratar de incriminar a mi cliente de un delito que no cometió”, dijo el abogado Josué Javier Ontiveros García, quien encabeza la defensa del ex Alcalde.

“Hasta cuándo dejará la Fiscalía General del Estado como un órgano de coacción política”.

El martes, durante más de dos horas, otro de los abogados leyó 48 fragmentos de testimoniales de las viudas de policías que acusan a Estrada Ferreiro de cometer los delitos de discriminación y abuso de autoridad en su contra.

En la lectura fue claro que al menos una decena de las acusadores, compartieron exactamente el mismo discurso, las mismas palabras y frases y hasta excusas. En las otras también había similitudes en la mayoría, salvo en un par.

En las primeras denuncias y las ratificaciones, interpuestas hasta el 29 de marzo, las viudas acusaban a Estrada Ferreiro de haberles dicho “búsquense un marido que las mantenga”. Una decena de testimonios, de ampliaciones de denuncias, registradas entre el 13 y el 15 de junio, las mujeres cambiaron la palabra “marido” por “mayate”, además de agregar otras frases ofensivas, como “son unas perras”.

Estrada Ferreiro fue desaforado el 9 de junio.