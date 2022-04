Reclaman hoteleros recurso para promoción de Culiacán obtenidos de impuestos; Sectur no aclara dónde están unos 25 millones de pesos

La Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán señaló esta mañana que no han saben dónde están los recursos que son captados por el Impuesto Sobre el Hospedaje y que se tienen que aplicar para proyectos de promoción turística, de los últimos cinco meses.

El faltante, que representa lo que va de la actual administración de Rubén Rocha Moya como Gobernador, ya comenzó a afectar proyectos específicos, y por fechas, que ha presentado la propia asociación.

“Desde hace cinco meses, se acordarán que hemos estado tocando las puertas, para empezar a aplicar el impuesto por la prestación de servicio de hospedaje en la promoción del destino Culiacán... a la fecha, no tenemos absolutamente nada, no hay nada, ni se ve que llegue algo pronto”, recalco Manuel de las Rivas, el presidente de la asociación.

“La forma en la que están aplicando medidas dilatorias, son ya... les decíamos, una serie de proyectos que ya les presentamos en blanco, en verde y en rosa y todavía no han aprobado”.

El recurso, según cálculos de los hoteleros, ascendería a los 25 millones de pesos, que tendrían que aplicarse en proyectos como la promoción de un congreso de medicina del que Culiacán será sede.

“Empezamos con esto antes de que cambiara el año, porque sabíamos que esa transferencia del poder, de un sexenio a otro, siempre se complican las cosas, por eso es que empezamos dos meses antes”, dijo.

“Tenemos una captación esperada para este año, del impuesto por hospedaje, de alrededor de 24 a 25 millones de pesos, ya se fueron los últimos dos meses del 2021 y ese dinero, pues, quién sabe donde está y todo lo que ha pasado de enero, febrero y marzo, no sabemos en dónde está”.

Según la Ley de Turismo, este recurso que está etiquetado, proviene del impuesto que cada municipio aporta por la ocupación hotelera, es dinero que pagan los visitantes, y que cada municipio tiene el derecho de recibir para invertirlo en proyectos de promoción según sus intereses.

“Está completamente etiquetado para la promoción de los destinos, y no lo vemos, no sabemos dónde está, y lo digo públicamente, donde está el impuesto al hospedaje de los últimos dos meses del año pasado y lo que va del presente, ¿dónde está ese recurso?”, cuestionó.

“Si no se gasta en tiempo y en forma no vamos tener ningún resultado”.

De las Rivas señaló que la Secretaría de Turismo no ha dado respuesta a sus peticiones y que propio Gobernador Rocha Moya parece perdido en el tema.

“Yo he tenido varios escritos que le he enviado al señor Gobernador, pues para enterarlo del tema, que esté más, más sensible de lo que está pasando, yo lo veo muy perdido, yo lo veo que está o mal informado, o simplemente que está poniendo la cabeza como el avestruz, hasta que pase la tormenta”.