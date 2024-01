El Gobernador Rubén Rocha Moya invitó que la comunidad educativa universitaria del estado propicien un cambio en la ley de la institución para crear verdadera autonomía en las instituciones.

Este exhorto vino después de que la semana pasada las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa recibiera un amparo a favor para que no se reforme la Ley Orgánica de la institución, al considerarse institucional las gestiones que pretendía realizar el Congreso de Sinaloa arropados en la Ley de Educación Superior.

“Ganaron un amparo en primera instancia. Deberá ser el Congreso que resuelva si interpone recurso de revisión, nosotros no”, dijo el Gobernador.

“Si a mí me tocara, diría que no puede celebrar que un Juez dijera ‘no reformes la Universidad, no se la quites de las manos al señor que la tiene. Eso lo deben de ver los universitarios, no estoy pensando que el Juez lo hizo porque tenía un interés particular”.

El Gobernador invitó a los universitarios a buscar que se reforme la Ley de la institución a beneficio de la comunidad educativa.

“Yo les diría que por qué mejor no aprovechan la oportunidad de que le dieron revés a los temas esos y se pongan de acuerdo para hacer la reforma”, mencionó.

“Buscan una salida, si realmente quieren reformar a la universidad, sino siguen celebrando que la tienen en su dominio y que no quieren que lo hagan”.

El Gobernador pidió a las autoridades involucradas, tanto de las universidades como del Congreso local, buscar el diálogo en el tema.

“Porque no se aprovecha la oportunidad que le dieron un revés a los temas esos y en lugar de pedir revisión, pónganse de acuerdo para hacer la reforma, ¿que era el problema central? quien hacía la consulta, pues que la hagan con un mecanismo mixto, confiable, pues que no la haga el Congreso directamente como lo dice la ley que está impugnada, busquen una salida si realmente quieren reformar a la universidad”, agregó el Gobernador.

Tras considerar que no es viable celebrar que se impidan las reformas a la universidad que podrían liberar a la institución de influencias externas, Rocha Moya dijo que son los propios universitarios quienes deben poner atención a este aspecto en particular, recordando la situación de problemas financieros y acusaciones de presuntas irregularidades.

“Yo respeto lo que resuelva el Juez, no estoy pensando en que el juez lo hizo para atender un interés particular, lo hizo porque así considera que debería hacerlo, por eso es que hay una instancia en el poder judicial que se llama el Tribunal Colegiado de Distrito que debe revisar si es que se lo solicitan”, concluyó el mandatario estatal.