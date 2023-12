“Tener este premio es por todas las personas que siempre me han motivado, tengo la fortuna de conocer personas que son mi motivación todos los días, y hacen que en conjunto sea esta lucha”, expresó María Sandoval, ganadora del Premio Municipal de Derechos Humanos 2023.

“Soy afortunada por el hecho de nunca haber sido violentada en mis derechos después de adquirir una discapacidad, creo que la vida no me dio una prueba, sino me premió por el hecho de tener esta oportunidad de estar aquí”, expresó.

María de los Ángeles Sandoval Ponce ha sido reconocida previamente con distinciones como el Premio Coltzin como Persona con Capacidades Diferentes en 2021; y en el Premio Historias de Mujeres Sinaloenses 2022 de la Secretaría de las Mujeres, donde se posicionó en tercer lugar.

Por su parte, Ismael Arias López aprovechó su discurso para reiterar el reconocimiento hacia la otra ganadora del premio y la señaló como ejemplo de superación.