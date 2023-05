“Me llama la atención que no ha habido ninguna llamada que tenga algo de trascendencia, ¿qué quiere decir esto? que la sociedad no coopera, no le interesa, sólo le gusta leer por el morbo quizá, pero no les interesa cooperar con las autoridades”.

De acuerdo a información ventilada por Quiñónez Estrada, los sospechosos se encuentran en el municipio de Culiacán y ya se tienen ubicados por la autoridad estatal.