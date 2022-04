Rector de la UAS se mantiene al margen sobre juicio político contra el Alcalde de Culiacán

Ante la polémica que existe sobre el posible juicio político que se está promoviendo hacia el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina señaló que no tiene opinión ni a favor ni en contra.

“Nosotros como universidad tenemos que mantenernos con cuidado porque es un tema que no nos corresponde y al no correspondernos no tendría una opinión ni a favor ni en contra en este sentido”, comentó.

El líder de la casa rosalina detalló que esto es un asunto que le compete al Congreso del Estado y los legisladores.

“Yo creo que debería de haber otro tipo de elementos para hacer este tipo de cuestiones, en tanto nosotros como una institución educativa, pues no podemos meternos en cuestiones políticas, sobre todo sí es un asunto que está en el Congreso del Estado, el Congreso del Estado tendrá que dirimir esa controversia y ellos son los que van a tomar esa decisión”, señaló.

El pasado viernes, en una reunión extraordinaria y a puerta cerrada, el Congreso de Sinaloa avaló iniciar el proceso de juicio político contra el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro.