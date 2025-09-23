Recurso para comercialización de maíz debe ser inversión estratégica: Unidad Campesina

Los recursos para la comercialización de las cosechas de maíz del próximo ciclo agrícola deben considerarse como una inversión estratégica por parte de las autoridades, afirmó la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa.

El secretario general del organismo, Agustín Espinoza Laguna, refirió que la gestión por parte del Gobierno del Estado ante la Presidencia de la República para bajar estos fondos es importante, ya que daría estabilidad y certeza a los productores.

El dirigente se pronunció respecto a las expresiones del Gobernador Rubén Rocha Moya, durante su conferencia Semanera, en la que planteó la posibilidad de pedirle a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un apoyo para la adquisición de maíz.

“Es una inversión estratégica que garantizaría la rentabilidad de los productores, la estabilidad de los precios y en consecuencia el fortalecimiento de toda la cadena agroindustrial de Sinaloa, que es el pilar del abasto nacional”.

Sobre esta posibilidad, Espinoza Laguna manifestó que gran parte de la certidumbre que requiere el sector, se basa en que el Estado tenga un presupuesto específico para la comercialización del grano.

De parte de las autoridades estatales, dijo, ha existido la apertura hacia las organizaciones, por lo que hay indicios para pensar que esto puede prosperar a nivel nacional previo a la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Este compromiso que hizo el Gobernador con organizaciones y productores nos deja con un buen sabor de boca, y esperamos que tenga eco en la Presidenta Claudia Sheinbaum con respuestas favorables”, apuntó el secretario de la Unidad Campesina.