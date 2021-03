Reelección de Angélica Díaz es para darle continuidad a su trabajo, señala Cuen Ojeda

Es la diputada más productiva de la 63 Legislatura y quienes lo cuestionen es por misoginia, dijo Héctor Melesio Cuen Ojeda sobre Angélica Díaz Quiñónez, quien por segunda ocasión busca ser diputada plurinominal al estar en primer lugar de la lista del Partido Sinaloense, explicando que su posición es para que le dé continuidad al trabajo que ha realizado hasta el momento en el Congreso del Estado, además que la reelección es un derecho que está en la Constitución.

“Yo creo que lo de mi esposa es un derecho que ya tiene en este momento como consecuencia que existe la reelección, pero lo más importante aquí es que el espíritu de reelección este repita gente que tiene una productividad adecuada y en el caso de Angélica Díaz ella es la diputada más productiva que existen 63 Legislatura”, declaró el también integrante de la lista plurinominal de diputaciones.

“En este momento si no me equivoco ya tiene 321 iniciativas presentadas, han aprobado 40 y tiene 197 participaciones en tribuna, de tal manera que eso es algo maravilloso, así hay que decirlo, es un derecho y aquellos que cuestionan esto pues no es más que misoginia, aversión a las mujeres”, refirió el dirigente del PAS.

El espíritu de la reelección que se encuentra en la Constitución, explicó, es que se le dé continuidad a aquellos que han trabajado bien y que han sido apoyados por parte de la gente y consideró que Díaz Quiñónez ese lugar se lo ha ganado y no encontró por dónde pudiera existir un reclamo al respecto.

Al cuestionarlo sobre los demás cuadros que puede haber al interior del Partido Sinaloense para que ocupen este tipo de cargos, reiteró que fue por las iniciativas presentadas por la legisladora y que fue una decisión tomada por las autoridades del PAS.

“Nosotros tenemos muchísima gente, pero en el caso de ella tiene derecho a la reelección y tiene gran productividad”, enfatizó.

Diferencias

En cuanto a las diferencias que podría haber entre la bancada del PAS y de Morena en el Congreso ahora que van en candidatura común, son temas de avanzada que Morena ha abanderado, como el matrimonio igualitario, en el cual Díaz Quiñónez votó en contra de la iniciativa para permitirlos en Sinaloa.

“Ustedes recordarán que no es tanto que nosotros no apoyamos el matrimonio igualitario, nosotros simplemente fijamos posición al respecto, nosotros dijimos que esto viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tarde o temprano en eso se tiene que aceptar”, indicó.

Cuen Ojeda detalló que la palabra matrimonio se refiere a la unión de un hombre y una mujer, por lo que dos hombres o dos mujeres que se unan no tendrían ese mismo término y es lo que aseguró que se expuso en el Congreso de Sinaloa.

“Sin embargo, las diferencias desde un principio fue la palabra matrimonio, en el sentido de que se llame igual que es la unión de un hombre y una mujer y lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario es que se le busque un nombre, esa es la única diferencia que le vimos en su momento y es por eso que discutimos mucho y ese es un proceso de maduración y es un proceso de debate”, argumentó.

El dirigente estatal manifestó que encontró inflexibles las personas y grupos que apoyan el matrimonio igualitario y es por eso que en su momento no estuvieron de acuerdo, pero que no hay gran diferencia entre lo que se propone y lo que piensa el Partido Sinaloense.