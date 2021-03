Reforma a Ley Eléctrica es para tener soberanía energética, asegura Yadira Marcos

La Ley Eléctrica es para poder tener soberanía en el tema de los energéticos, dijo la Diputada federal de Morena, Yadira Santiago Marcos, defendiendo lo que se ha hecho en la actual legislatura, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la ley le da ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad, CFE.

“El objetivo central de esta iniciativa es garantizar la seguridad energética, porque actualmente estamos dependiendo de nuestro País vecino, lo que necesitamos es producir nuestras propias energías a bajo costo, actualmente lo que nosotros reformamos era porque los privados tenían contratos generando utilidades de la venta de energía con ganancias solo reflejadas para ellos”, informó la legisladora.

Una de las cosas que buscan garantizar, detalló, es que exista piso parejo entre los que participan en la generación de electricidad, pues como consecuencia del manejo de la energía por empresas privadas, los costos de la energía eléctrica se vendía a la Comisión Federal de Electricidad a costos elevados.

La Diputada federal aclaró que no es una ley del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino directamente de la industria eléctrica, la Secretaría de Energía, para asegurar que se devuelva la soberanía en el País en la materia.

“Había una contradicción ¿Cómo era posible que la Comisión no pudiera generar energía? porque primero privilegiaba a los privados, argumentando que ellos generaban energía a bajo costo, pero no era cierto, ellos argumentaban que manejaban energías renovables, limpias, pero no es cierto”, refirió.

Santiago Marcos consideró que de ahí surgieron las inconformidades de quienes se ampararon ante la Suprema Corte, al dar herramientas ahora para que las empresas públicas, como las paraestatales que cuentan con infraestructura, generen energía.

“¿Qué beneficios tiene esa nueva Ley de Energía Eléctrica? pues mantener tarifas bajas para el usuario final, queremos rescatar y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad para asegurar un suministro de energía y no depender de terceros”, indicó.

Otro beneficio que mencionó la morenista es garantizar que existe seguridad en el sistema eléctrico, que no existan apagones como antes, porque cuando los había tenía que entrar al rescate la CFE, cuando la responsabilidad era de los particulares o de los privados, ahora que se solicita piso parejo, es cuando se dice que se les está perjudicando las empresas privadas.

También expuso que los usuarios y la CFE eran quienes terminaron pagando los costos a quienes vendían la energía cara, por lo que consideró lamentable que se estuvieran amparando y que hubiera jueces que estuvieran de acuerdo con estas empresas.

Santiago Marcos aprovechó para recordar a los jueces porque no se posicionaron cuando la reforma energética aumentó en 50 por ciento el precio de energía y dijo que ahí había intereses de ellos y ahora, aseguró, el beneficio es para las y los mexicanos y ahora sí se manifiestan.

“Es para garantizar la soberanía energética, que nuestras propias paraestatales, en este caso la Comisión Federal de Electricidad genere energía a bajo costo y que de esta forma a un mediano plazo los mexicanos tengamos una luz a bajo costo”, subrayó.

Energías limpias

En esta misma ley, Santiago Marcos señaló que también se modificaron criterios para el acceso a certificados de energías limpias, detallando que se hicieron algunas modificaciones donde se establece que están a favor de este tipo de energía, pero buscando criterios que no excluyen a empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, ya que había quienes tenían exclusividad para generar energías limpias.

“La Comisión Federal de Electricidad, las paraestatales de nosotros los mexicanos también las pueden generar, pero los contratos estaban hechos a modo y ahora vienen con esa falsa bandera que dicen que eso les perjudica a ellos, porque dicen que no se generan energías limpias, eso es mentira, nosotros estamos a favor de las energías limpias pero estamos también a favor de que ellos den sus precios reales en costos y no nos quieran cargar costos a nosotros y decir que ellos tienen precios más baratos”, explicó.

Como ejemplo, dijo que una persona que elabora un producto necesita ciertos ingredientes, mientras que quienes tenían los contratos de energía solamente contaban los ingredientes no la maquinaria para hacer el producto, por lo que aparentemente generaban energía pero no sumaban los costos de las maquinarias, de ahí que dijeran que era más barato.