Reforma eléctrica buscar fortalecer la CFE, pero no estamos peleados con las energías limpias, señala Tatiana Clouthier

Sobre las proyecciones que se tienen de la reforma eléctrica que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los costos de la energía que se generarían tanto para industriales como para el sector doméstico, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, señaló que esto es algo que no se tiene a detalle, pero que la importancia es fortalecer la CE y esto no quiere decir que estén peleados con las energías limpias, esto durante su visita en el municipio de Colas.

“No tengo los temas a detalle. Qué sí te voy a decir, cuál es el propósito y un poco es la transmisión, México, qué platicaba un poco el presidente de la República la importancia que es de fortalecer a CE y esto no quiere decir que estemos peleados con las energías limpias”, comentó.

La funcionaria federal, detalló que durante la reunión de la secretaria de Energía de Estados Unidos con el Gobierno de México, se le presentaron todos los proyectos que hay y cómo México ahorita actualmente produce el 30 por ciento de energía limpia y que tiene el compromiso para aumentarlo en un 5 por ciento.

“No me acuerdo ahorita si fue para el 30-35, es el compromiso que hicimos internacionalmente, casi estoy segura que fue para el 30-35, se mostraron números y datos de cómo, inclusive, Estados Unidos tiene más desventaja en términos de energías renovables, energías limpias voy a hablar, se le presentó y se habló del plan de inversión que se tiene para modernizar y para la construcción de hidroeléctricas, los campos solares que tenemos en construcción en Sonora para Puerto Peñasco para poder abastecer todo lo que es Baja California; se habló de cómo el Tren Maya va a caminar con mitad 51-49 eléctrico; cómo se están haciendo paneles solares en comunidades muy alejadas donde no llega la electricidad de la forma tradicional”, detalló.

Clouthier Carrillo, señaló que fue una reunión extraordinaria, en la que la secretaria de Estados Unidos, expresó que quería conocer el estatuas de la reforma y qué es lo que realmente estaba pasando.

“El presidente le dio una explicación y que damos muy contentos todos porque los resultados fue el presidente les dijo, tengan confianza. El objetivo de aquí es que salgamos fortalecidos como socios que somos y que sigamos creando confianza entre los dos países”, comentó.

Sobre si la energía eléctrica va a favorecer con una baja importante en el costo al usuario doméstico, cuestión que señala el Presidente López Obrador, la secretaria de Economía dijo: “Si el presidente lo dijo habría que preguntarle al presidente cómo es que lo está sustentando y qué es lo que está diciendo al respecto, no me toca la parte ésa, le digo lo que me toca es garantizar que las empresas puedan tener y cumplir internacionalmente y en lo local con mejores condiciones para abastecerse de formas alternativas”.