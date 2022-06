Regidor de Culiacán considera un ‘prófugo’ a Estrada Ferreiro

Después de una jornada que consideró histórica, el regidor del Partido Acción Nacional, Sadol Osorio Porrás, señaló que ya se puede decir que el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, desaforado el viernes por el Congreso del Estado y quien partió a Estados Unidos en medio del proceso, está prófugo.

Osorio Porrás además dijo que le daría su voto de confianza a Juan de Dios Gámez Mendívil, el nuevo Presidente Municipal, por su trayectoria y el trato con que recibió a los regidores en un primer acercamiento.

“Pues la verdad estuvimos nosotros muy al pendiente de todo lo que pasaba, nos enteramos muchas veces por el tema de los medios de comunicación, que muchas veces la secrecía pues no les permitían informar, y pues nos dimos cuenta ahí que el Presidente saliente simple y sencillamente no tuvo o no quiso la oportunidad de tener derecho de audiencia, y lo que sí pasó es que simple y sencillamente se fue a otro País y ahorita podemos decir que está prófugo, es lo que podemos decir del Presidente”, expresó.

“En lo personal te voy a decir que yo pensé que el Presidente iba a hacer alguna defensa y aprovechar ese derecho de audiencia, sin embargo, vimos que es todo lo contrario, desconozco cuál es la estrategia, había venido haciendo una bola de cosas muy raras. No creo yo que esto no lo haya pensado con mucha anticipación “.

El regidor blanquiazul recalcó que con su partida, Estrada Ferreiro dejó mucho personal decepcionado que creía en él y se había puesto la camiseta para defender su estancia en la Presidencia.

“Creo yo que dejó muy sentida, muy dolida, gente que le apostaba que se quedara, funcionarios que anduvieron en las marchas, que anduvieron en las firmas, y que ahora simple y sencillamente los dejó en el olvido”, dijo.

Sobre el nuevo Presidente Municipal que designó el Congreso del Estado, Osorio Porrás aseguró que daría su voto de confianza.

“Yo le doy el voto de confianza, no tengo el gusto de conocerlo, sin embargo, sé que es un hombre de mucha experiencia, ayer demostré su buena voluntad y disposición. Fue el comentario que nos hizo: ¿Saben qué? Vamos a gobernar para todos y a la brevedad nos vamos a juntar para tomar decisiones”, detalló.

“Eso de tomar decisiones y hablar en plural, pues eso ya es buen avance, cosa que no teníamos de parte de Estrada Ferreiro, que era una dictadura más que otra cosa”.